Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formula 1'de Haas, pilotlarının maaşlarını düşürecek

Formula 1'de Haas, pilotlarının maaşlarını düşürecek

Formula 1 takımı Haas, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ekonomik olarak yaşadıkları olumsuzluklar sonrası, pilotları Roman Grojsean ve 'in maaşlarında indirime gitme kararı aldı. Daha önce McLaren, Williams ve Racing Point takımları, sürücülerinin maaşlarını düşüreceğini açıklamıştı.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 11.4.2020 22:27 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 22:30 ABONE OL
Formula 1'de Haas, pilotlarının maaşlarını düşürecek

Formula 1 takımlarından Haas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'ın maaşlarını düşürecek.

Formula 1'in internet sitesindeki habere göre Haas, Birleşik Krallık'ta çalışan işçilerini ücretsiz izne gönderirken, pilotlarının maaşında ise kesintiye gidecek.

Daha önce McLaren, Williams ve Racing Point takımları, sürücülerinin maaşlarını düşüreceğini açıklamıştı.

Salgın nedeniyle Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Avustralya, Bahreyn, Vietnam, Çin, İspanya, Hollanda, Azerbaycan ve Kanada'daki etaplar ertelenmiş, Monaco'daki yarış ise iptal edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1'de Haas, pilotlarının maaşlarını düşürecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA