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Formula 1'in etabı için karar verildi!

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgınının en fazla vurduğu sporlardan biri olan Formula 1'de 'si ile ilgili karar çıktı. Daha önce birçok yarış iptal edilmiş veya ertelenmişti. Belçika GP'si ise seyircisiz koşulacak.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 15.5.2020 19:14 ABONE OL
Formula 1'in Belçika etabı için karar verildi!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Belçika etabı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz gerçekleştirilecek.

Valon Bölgesi Başkanı Elio Di Rupo, 30 Ağustos'ta yapılması planlanan Belçika Grand Prix'sinin seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.

Geçen ay ülkede corona virüsü salgını nedeniyle kalabalık kitlelerin katılacağı tüm organizasyonlar 31 Ağustos'a kadar yasaklanmış, Spa-Francorchamps Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın bilet satışları da askıya alınmıştı.

Salgın sebebiyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelendi veya iptal edildi. Formula 1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlaması bekleniyor.

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Formula 1'in Belçika etabı için karar verildi!
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