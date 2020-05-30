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'de müjdeli haber geldi

Avusturya Sağlık Bakanlığı, 5 ve 12 Temmuz'da yapılması planlanan yarışlarına onay verdi. Sezonun ilk yarışı olacak Avusturya Grand Prix'sinin seyircisiz düzenlenmesi bekleniyor.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 30.5.2020 22:52 ABONE OL
Formula 1'de müjdeli haber geldi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sıkı hijyen kuralları uygulanarak ve düzenli testler yapılarak organizasyonun düzenleneceği duyuruldu.

Spielberg kentindeki Red Bull Pisti'nde yapılması planlanan Avusturya Grand Prix'si 2020 sezonunun ilk yarışı olacak.

Seyircisiz düzenlenmesi planlanan yarışlar 5 ve 12 Temmuz tarihlerinde 2 defa koşulacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 sezonunda şu ana kadar 10 etap ertelenmiş veya iptal edilmişti.

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Formula 1'de müjdeli haber geldi
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