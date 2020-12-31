Yılbaşı çekilişi amorti rakamları 2021! MPİ yılbaşı çekilişi sonuçlarına göre amorti çıkan rakamlar ne zaman belli olur?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sürüyor. 100 Milyonluk büyük ikramiyenin olduğu Milli Piyango çekilişinde irili ufaklı birçok ikramiye dağıtılacak. Biletlerine ikramiye isabet etmeyen vatandaşlar ise, amorti ikramiyesi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını merak ediyor. Peki, Amorti son rakam mı, ilk rakam mı? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi amorti numarası sorgulama

AMORTİ SON RAKAM MI, İLK RAKAM MI? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ

Biletin her çekilişte son rakamına göre verilen ikramiye tutarı Milli Piyango amorti olarak adlandırılır. Değeri biletin değeri kadar olup büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır.