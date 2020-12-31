Yılbaşı çekilişi amorti rakamları 2021! MPİ yılbaşı çekilişi sonuçlarına göre amorti çıkan rakamlar ne zaman belli olur?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sürüyor. 100 Milyonluk büyük ikramiyenin olduğu Milli Piyango çekilişinde irili ufaklı birçok ikramiye dağıtılacak. Biletlerine ikramiye isabet etmeyen vatandaşlar ise, amorti ikramiyesi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını merak ediyor. Peki, Amorti son rakam mı, ilk rakam mı? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi amorti numarası sorgulama
Biletin her çekilişte son rakamına göre verilen ikramiye tutarı Milli Piyango amorti olarak adlandırılır. Değeri biletin değeri kadar olup büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır.
AMORTİ NEDİR?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Bu yıl Milli Piyango sonuçları heyecan içerisinde bekleniyor. Online çekiliş ile gerçekleştirilecek büyük çekilişin detayları belli oldu. En çok merak edilen konu ise Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı araması olacak…