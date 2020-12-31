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Yılbaşı çekilişi amorti rakamları 2021! MPİ yılbaşı çekilişi sonuçlarına göre amorti çıkan rakamlar ne zaman belli olur?

2021 yılbaşı özel çekilişi için heyecan tüm hızıyla sürüyor. Saatler 14.30’u gösterdiğinde başlayan çekilişte kazanan numaralar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Toplamda 100 milyon TL’lik büyük ikramiyenin dağıtılacağı çekilişte yine en çok merak edilenler arasında amorti rakamı yer alıyor. Biletlerine herhangi bir ikramiye isabet etmeyenler için irili ufaklı birçok ikramiye dağıtılıyor. Biletlerine hiçbir şey isabet etmeyen vatandaşlar, teselli olarak amorti ikramiyesi kazanacak. Peki, , ilk rakam mı? Milli Piyango 2021

Giriş Tarihi: 31.12.2020 16:10 Son Güncelleme: 31.12.2020 16:10 ABONE OL
Yılbaşı çekilişi amorti rakamları 2021! MPİ yılbaşı çekilişi sonuçlarına göre amorti çıkan rakamlar ne zaman belli olur?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım sürüyor. 100 Milyonluk büyük ikramiyenin olduğu Milli Piyango çekilişinde irili ufaklı birçok ikramiye dağıtılacak. Biletlerine ikramiye isabet etmeyen vatandaşlar ise, amorti ikramiyesi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını merak ediyor. Peki, Amorti son rakam mı, ilk rakam mı? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi amorti numarası sorgulama

AMORTİ SON RAKAM MI, İLK RAKAM MI? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ

Biletin her çekilişte son rakamına göre verilen ikramiye tutarı Milli Piyango amorti olarak adlandırılır. Değeri biletin değeri kadar olup büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır.

AMORTİ NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bu yıl Milli Piyango sonuçları heyecan içerisinde bekleniyor. Online çekiliş ile gerçekleştirilecek büyük çekilişin detayları belli oldu. En çok merak edilen konu ise Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı araması olacak…

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Yılbaşı çekilişi amorti rakamları 2021! MPİ yılbaşı çekilişi sonuçlarına göre amorti çıkan rakamlar ne zaman belli olur?
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