Survivor'daki milli tenisçi Melis Sezer kimdir? Survivor 2021'de yarışacak Melis Sezer kaç yaşında?

1993 yılında İzmir'de dünyaya gelen Melis Sezer, Enka'da forma giydi. Milli tenisçi daha önce Avustralya Açık Grand Slam Turnuvasına ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu. Melis Sezer, Survivor'da iddialı olacağını açıkladı.
MELİS SEZER'DEN SURVİVOR AÇIKLAMASI! MELİS SEZER KİMDİR?
'Bugüne kadar kortlarda birçok ilke imza attım şimdi kendimi Survivor'da gösterme zamanı'
Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.
Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.