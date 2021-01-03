Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor 2021 gönüllüler takımında Sancakay futbolcu mu?

Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında ve nereli? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül'ün hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kaç yaşında ve nereli?

SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?

İşte Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül'ün hayatına dair bilgiler;

30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya gelen, İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım Morgül, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine futsal ile başladı. Daha sonra ise futbola yöneldi. Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Türkçe harici, İngilizce ve Rusça da biliyor. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı ve şuan lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Kadıköy theatron sahnesinde Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrol oynadı. Sancakay Ilım Morgül, 5 yıldır Hayal Kahvesi ile anlaşmalı olarak vokal olarak sahne alıyor. Kendi bestelerini seslendirip gitar çalıyor.

Ayrıca Sancakay Ilım Morgül'ün 2016'da Rize Yeşil Çay Spor'dan futbol lisansı bulunuyor.