Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından Sancakay kaç yaşında ve nereli?

kimdir? gönüllüler takımı yarışmacılarından Sancakay kaç yaşında ve nereli?

’in ilk bölümü 9 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelecek. Bu yıl zorlu ada şartlarında mücadele edecek yarışmacılar, geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Survivor Gönüllüler kadrosunun dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de . Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2021 Gönüllüler takımından Sancakay Ilım Morgül hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 10.1.2021 17:10 Son Güncelleme: 10.1.2021 17:10 ABONE OL
Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından Sancakay kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2021 Gönüllüler takımı kadrosu geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtım ile duyuruldu. Yarışmanın ilk bölümü 9 Ocak Cumartesi günü ekrana gelecek. Survivor 2021'in yayınlanan tanıtımları, hem ünlüler hem de gönüllüler takımındaki yarışmacılar hakkında şimdiden merak uyandırdı. Gönüllüler takımı yarışmacılarından Sancakay Ilım Morgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen soruların yanıtları…

SANCAKAY ILIM MORGÜL KİMDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sancakay Ilım Morgül, kendisinden şu sözlerle bahsediyor;

"Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize'de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3'e kadar İzmir'de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım, daha sonra yeşil sahaya geçtim. Lise 4'de Rize'nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2 yıl okudum. Türkçe harici iki dil biliyorum; İngilizce ve Rusça. Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavlarına girip kazandıktan sonra İstanbul'a taşındım ve şu an lisans 4. sınıftayım. Kendi bestelerimi seslendiriyorum ve Gitar çalıyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Selçuk duyurdu! "Yüz yüze eğitime bu tarihten itibaren başlayabilirler"
Son dakika: "DHKP-C'li değilim" değilim diyen Kaftancıoğlu bakın nereden çıktı!
Whatsapp sözleşmesinde SON DAKİKA: Sözleşmeyle kişisel verileri çalan Whatsapp’ın başı belada!
2021 WhatsApp sözleşmesi nedir, nasıl iptal edilir? WhatsApp sözleşmesi maddeleri ile alternatif uygulamalar...
WhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir ve nasıl iptal etme yapılır? 2021 WhatsApp sözleşmesi ilkeleri kabul edilirse ne olur? Alternatif uygulamalar...
SON DAKİKA HABERLER | Yasaklar ne zaman bitecek? 10 Ocak 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
SON DAKİKA HABERLER: Melek İpek anlattıkça mahkeme salonu buz kesti! "Naylon iple bağlayıp tecavüz etti"
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 9 Ocak Sayısal Loto çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama
İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı genelgesi - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman sona erecek?
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
ARKADAŞINA GÖNDER
Sancakay Ilım Morgül kimdir? Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından Sancakay kaç yaşında ve nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA