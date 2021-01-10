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2021 kadrosunda! Meryem Kasap kimdir, kaç yaşında ve nereli?

için artık günler kaldı. Yarışmacılar arasında yerini alan , Survivor takipçileri tarafından araştırılıyor. Genç yarışmacı Meryem Kasap doğumlu ve spora ilgisinin lise yıllarında başladığını söylüyor. Peki, Meryem Kasap kimdir? Bu başlık altında, Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alan Meryem Kasap hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Giriş Tarihi: 10.1.2021 17:04 Son Güncelleme: 10.1.2021 17:11 ABONE OL
Meryem Kasap Survivor 2021 kadrosunda! Meryem Kasap kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Meryem Kasap, Survivor 2021 yarışmacı kadrosu arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı tarafından izleyicilere duyurulan Survivor yarışmacıları, bu sezon da merak konusu oldu. Lise yıllarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Meryem Kasap da, bu sezonun iddialı isimleri arasında yer alıyor. Peki, Survivor 2021 yarışmasında şampiyonluk için ter dökecek olan Meryem Kasap kimdir? Kasap'ın sporla ilk tanışması hentbol ile başlıyor. Sonrasında ise farklı branşlarda bir spor kariyeri yapıyor.

SURVİVOR 2021 YARIŞMASINDA İDDİALI İSİM: MERYEM KASAP

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Meryem Kasap, atletik vücudu ve hırslı yapısıyla en çok dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Azmine ve hırsına güvenen Meryem Kasap, kendisini şu şekilde ifade ediyor:

"Merhaba ben Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 Trabzon doğumluyum. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğüyüm. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendim, sporla tanışmam lise yıllarımda başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadım, daha sonra bireysel spor yapma kararı aldım ve atletizme yöneldim. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladım, 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçtim.

Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladım ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandım. Eğitim ve spor hayatımı aynı anda yürüttüm. Kararlılığım ve azmim sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştım ve milli takıma seçildim.

Devam eden yıllar içinde bu başarılarım da devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladım. Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda ülkeme madalya getirdim. Tabii, bu süreç içinde lisans öğrenimimi de tamamladım ve mezun oldum. 12 yıllık spor hayatımın 8 yılı milli takım sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti.

Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyorum.

Spor geçmişim, hırsım, azmim ve bitmek bilmeyen yüksek enerjim sayesinde Survivor'da iz bırakanlardan olacağım."

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Meryem Kasap Survivor 2021 kadrosunda! Meryem Kasap kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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