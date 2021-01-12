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Survivor kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor Merve Aydın’ın mesleği ne?

Ekranların uzun soluklu programı, Survivor 2021'de heyecana devam ediyor. Yarışmacılar, ödül ve dokunulmazlık oyunları için kıyasıya bir performans ortaya koyarken belirli kişiler de ön plana çıkıyor. Ünlüler takımı yarışmacılarından Hayrettin’de bunlardan birisi durumunda. Bu noktada, ’ın hayatı, yaşı, mesleği, Instagram hesabı ve memleketi gibi bilgiler merak konusu oldu. Peki, 2021 , kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte, Survivor Merve hakkında bilgiler

Giriş Tarihi: 12.1.2021 16:57 ABONE OL
Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor Merve Aydın’ın mesleği ne?

Survivor 2021'de heyecan, yeni bölümler ile devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor. Hâl böyle olunca, her yeni bölümde de çeşitli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Ünlüler takımı yarışmacısı olan Merve durumunda... Bu noktada, Merve Aydın'ın hayatı, yaşı, mesleği, Instagram hesabı, memleketi ve hakkındaki diğer bilgiler merak ediliyor.

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

Survivor 2021 Ünlüler yarışmacısı olan Merve Aydın'ın hayatı hakkında diğer bilgiler ise şöyle;

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin'de doğdu. 1.74 boyundadır ve oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

PROFESYONEL KARİYERİ

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi

Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres

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Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor Merve Aydın’ın mesleği ne?
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