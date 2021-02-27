Dev maç öncesi tartıya çıktılar! Avni Yıldırım-Saul Alvarez...

"BİR TÜRK ŞAMPİYON GÖRMEK İSTİYORLAR"

Kariyerinin en zorlu maçına hazırlanan 29 yaşındaki boksör, şampiyonluğa yürüdüğünü belirterek, "Bir Türk şampiyon görmek istemiyorlar. Bunun için sahada mağlup olsalar da ring dışında haksız yollarla galip geliyorlar. Bu ülkenin öz evladı olarak ve ülkemin de desteğini alarak başarmayı, özellikle ekstra zorlukların yaşandığı bugünlerde ülkeme altın kemer ile dönmeyi çok istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım." ifadelerini kullandı.

Bundan önceki son maçında hakkının yendiğini savunan Avni, "Rakibim ne kadar zorlu olursa olsun, ringe kazanmak için çıkacağım. Bundan önceki son maçı kazanmama rağmen hakkım yendi, galibiyet rakibe verildi. Ringde yendim ama jüriye yenildim. Yani sadece ringin içinde değil, ringin dışında da mücadele veriyorum. Ancak ne olursa olsun pes etmeden, kazanmak için dövüşmeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.