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Son dakika: Canelo Alvarez'e mağlup oldu

Türkiye profesyonel boks tarihinin en başarılı sporcularından kariyerinin en büyük maçında - WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında şimdiki unvan sahibi Meksikalı Canelo Alvarez ile karşı karşıya geldi. Yıldırım rakibine üçüncü rauntta mağlup oldu.

Giriş Tarihi: 28.2.2021 07:20 ABONE OL
Son dakika: Avni Yıldırım Canelo Alvarez'e mağlup oldu

Türkiye'de tüm gözler ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen boks maçına çevrilmişti. Türk Boksör Avni Yıldırım, WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında şimdiki unvan sahibi Canelo Alvarez ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka sona erdi. Avni Yıldırım, üçüncü rauntta rakibi Alvarez'e mağlup oldu.

AVNİ YILDIRIM 2 KEZ KAYBETTİ

Meksikalı Canelo Alvarez maç öncesinde WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvanlarının sahibi olarak biliniyor. Avni Yıldırım bugüne kadar çıktığı 23 maçın 21'in ringde galip olan taraf olurken Bu maçların 12'sinden nakavtla ayrıldı. Meksikalı Canelo Alverez ise bugüne kadar sadece 1 kez kaybetti.

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Son dakika: Avni Yıldırım Canelo Alvarez'e mağlup oldu
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