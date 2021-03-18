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Giriş Tarihi: 18.3.2021 22:34

ve Tokya biletini kaptı!

AA
Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz Tokya biletini kaptı!

Milli güreşçiler ve , Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, yarı finalde dünya ikincisi Dağıstan asıllı Slovak sporcu Boris Makoev ile karşılaştı.

Mücadelede etkili bir performans sergileyen Osman Göçen, rakibini teknik üstünlükle (16-6) mağlup ederek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

BİR KOTA DA SÜLEYMAN KARADENİZ'DEN

Serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Süleyman Karadeniz, yarı finalde Avrupa ikincisi Alman Erik Sven Thiele ile karşılaştı. Süleyman Karadeniz, rakibini 2-1 yenerek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyatları için kota aldı.

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Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz Tokya biletini kaptı!
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