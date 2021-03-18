Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz Tokya biletini kaptı!

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, yarı finalde dünya ikincisi Dağıstan asıllı Slovak sporcu Boris Makoev ile karşılaştı.

Mücadelede etkili bir performans sergileyen Osman Göçen, rakibini teknik üstünlükle (16-6) mağlup ederek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

BİR KOTA DA SÜLEYMAN KARADENİZ'DEN

Serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Süleyman Karadeniz, yarı finalde Avrupa ikincisi Alman Erik Sven Thiele ile karşılaştı. Süleyman Karadeniz, rakibini 2-1 yenerek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyatları için kota aldı.