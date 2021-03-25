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Giriş Tarihi: 25.3.2021 14:37

TJK'da yeniden dönemi

DHA
TJK'da yeniden Serdal Adalı dönemi

(TJK) Olağan Genel Kurulu'nda , 4'üncü kez başkanlığa seçildi. Seçimin ardından konuşan Adalı, "Çok mutluyum. Genel Kurul, 3 sene daha hizmet etme şansı verdi" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bir otelde yapılan Türkiye Jokey Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Cüneyt Çalıcıoğlu ile yarışan Serdal Adalı, 108 oyun 63'ünü alarak yeniden başkanlığa getirildi. Diğer Başkan adayı Cüneyt Çalıcıoğlu ise, 42 oy aldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Adalı, yeniden başkan seçildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Genel Kurul, 3 sene daha hizmet etme şansı verdi. Ben sadece Türkiye Jokey Kulübü başkanı değil, tüm atçılık sektörünün başkanıyım. Bu sektörü ne kadar daha ileri götürebiliriz, bundan sonraki 3 senede bunlara çalışacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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TJK'da yeniden Serdal Adalı dönemi
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