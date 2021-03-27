Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Ayşe Tekdal olimpiyat kotası aldı
Giriş Tarihi: 27.3.2021 13:26 Son Güncelleme: 27.3.2021 13:27

olimpiyat kotası aldı

DHA
Ayşe Tekdal olimpiyat kotası aldı

Antalya'da düzenlenen 20'nci Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda birinciliği elde eden , Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Ayşe Tekdal, Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk milli takım sporcusu unvanını elde etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Slovenya ve Sırbistan'ın katılacağı 20'nci Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nın startı Konyaaltı Sahil Yolu'nda verildi. Şampiyonada büyükler, U20 ve U18 yaş gruplarında müsabaka yapıldı. Şampiyonada Türkiye'den 24, Romanya'dan 10, Bulgaristan'dan 10, Sırbistan'dan 3, Slovenya'dan 2, Yunanistan'dan da 4 yürüyüşçü mücadele etti.

Kadınlar 20 kilometrede olimpiyat kotasını daha önce elde eden Meryem Bekmez, tasnif dışı yarışarak derecesini geliştirdi. Bekmez, daha önce 1 saat 29 dakika 24 saniyelik derecesini yarışta 1 saat 28 dakika 48 saniyeye yükselterek Türkiye rekoru kırdı. Yarışta, 1 saat 30 dakika 12 saniyeyle birinci olan Ayşe Tekdal ise Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu unvanı aldı.

Tekdal, yarıştaki başarısıyla Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Yarışta ikinciliği Yunan sporcu Panayota Tsinopoulou, üçüncülüğü de Christina Papadopoulou kazandı.
Erkekler 20 kilometrede yarışta Şahin Şenoduncu 1 saat 24 dakika 20 saniyeyle birinci, Abdülselam İmuk 1 saat 24 dakika 51 saniyeyle ikinci, Romanya'da İonut Plesu da 1 saat 31 dakika 26 saniyeyle üçüncü oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, yarış sonrası sporcuları tebrik etti. Çintimar, "Bugün 15'inci kotamızı aldık. Türk atletizm ailesine teşükkür ediyorum. Hedefimiz 40 kota. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Başarılarımızı devam edeceğimize inanıyorum. Bütün sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Türkiye rekoru kıran Meryem Bekmez, "Çok mutluyum. Arkadaşım Ayşe, barajı geçti. Çok mutlu hissediyorum. 10 yıldır yürüyüş sporu yapıyorum. Olimpiyatta arkadaşımla madalya kovalayacağız" diye konuştu.

Ayşe Tekdal ise "Kotayı aldığım için çok mutluyum, Olimpiyatlarda ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeyi diliyorum. 10 yıldır yürüyüş sporuyla uğraşıyorum. Olimpiyat kotası ve kazandığım madalyayı anne ve babama armağan ediyorum. Erkek kardeşim de yürüyüş sporuyla uğraşıyor" diye konuştu. Şahin Şenoduncu da Balkan Şampiyonası'nda 7'nci madalyasını kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Güner Ümit'ten Zerrin Özer'in tecavüz itirafı sonrası isyan! Güner Ümit "Tecavüzcün ben miyim?"
Berat Kandili mesajları en güzel, resimli seçenekler! 2021 Ramazan ayının habercisi Berat Kandili mesajları ve kısa, uzun dualı, ayetli kandil mesajları
Emekli maaşlarında son dakika: SGK genelge yayınladı...
Bugün Kandil mi, (27 Mart) ne kandili? Bu yıl Berat Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor? Diyanet ile dini günler takvimi
Son dakika: Emre Belözoğlu kararında Aziz Yıldırım ayrıntısı! Seneler önce verdiği karar...
Bahar Candan dehşeti yaşadı! Saldırıya maruz kalan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!
Son dakika: Galatasaray'ın ilk transferi canlı yayında açıklandı! 3 yıllık sözleşme önerildi...
Son dakika: Fırat Delikanlı'dan iğrenç ifadeler! "Cinsel ilişkiye girmek istedi"
Son dakika haberi... Tacize uğrayan CHP'li kadına şok sözler: Kapıyı aç seni öldüreceğiz...
Son dakika: Löw ve Gallardo konuşuldu! Fenerbahçe'ye çok sürpriz bir hoca...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayşe Tekdal olimpiyat kotası aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA