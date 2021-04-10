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Giriş Tarihi: 10.4.2021 13:30

Ligi namağlup bitirip şampiyon oldular

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ligi namağlup bitirip şampiyon oldular

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol 2. Ligi’ni namağlup bitirerek şampiyon olan ’na ve Biz De Varız Destekleme Derneği forma sponsoru oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol 2. Ligi'ni namağlup bitirerek şampiyon olan Adana Ampute Futbol Takımı'na Özel Medline Adana Hastanesi ve Biz De Varız Destekleme Derneği forma sponsoru oldu.

Düzenlenen sponsorluk töreninde konuşan Özel Medline Adana Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Attila, "Sağlıklı bir yaşam için sporun vazgeçilmez bir unsur olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada önemli olan ise spor yapmak için gerekli farkındalığa sahip olabilmektir. Bu arkadaşlarımız tüm zorluklara karşın, her şart altında engelleri aşarak spor yapılabileceğinin en güzel örneğini veriyorlar. Bizler de onları tüm sponsorları olarak destekliyor ve sağlık için sporun önemini burada bir kere daha vurgulamak istiyoruz" diye konuştu.

Biz De Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak da, "Bizim için mutluluk ve heyecan verici bir an. Dernek olarak biz de bundan yaklaşık bir buçuk sene önce Adana Ampute Futbol Takımı'na forma desteği vermiştik. Yeni formaları inşallah takım için uğurlu olur. Yeni formalarıyla yeni başarılara imza atacaklarına gönülden inanıyorum" dedi.

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Ligi namağlup bitirip şampiyon oldular
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