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Giriş Tarihi: 15.4.2021 10:38

şampiyonluk maçına çıkıyor!

AA
VakıfBank şampiyonluk maçına çıkıyor!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde ile arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı, yarın oynanacak. Seride 2-0 önde olan VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i yenmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı, yarın oynanacak. VakıfBank Spor Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30 başlayacak ve TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak.

İlk iki maçta 3-2 ve 3-0'lık skorlarla galip gelerek seride 2-0 üstünlük yakalayan VakıfBank, müsabakayı kazanması halinde 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak. Gerekmesi halinde serinin dördüncü ve beşinci maçları ise 19 ve 22 Nisan'da yapılacak.

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VakıfBank şampiyonluk maçına çıkıyor!
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