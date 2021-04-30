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Giriş Tarihi: 30.4.2021 15:48

Sokağa çıkma yasağında Milli sporculardan seyahat izin belgesi istenmeyecek!

DHA
Sokağa çıkma yasağında Milli sporculardan seyahat izin belgesi istenmeyecek!

'nca 81 il valiliğine gönderilen 'Seyahat İzin Belgesi' konulu ek genelgeye göre, profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ile kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin şehirler arası seyahatlerinde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak, seyahat izin belgesi istenmeyecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 'Seyahat İzin Belgesi' konulu ek genelge gönderdi. Genelge kapsamında, zorunlu kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) her türlü vasıtayla yapacakları şehirler arası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak.

Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek. Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar tarafından bu hususa ilişkin kontrol sağlanacak. Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin (ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirler arası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek.

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Sokağa çıkma yasağında Milli sporculardan seyahat izin belgesi istenmeyecek!
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