Haber turu

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Giriş Tarihi: 2.5.2021

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Jayson Tatum 60 sayı attı Celtics 32 farktan döndü
NBA tarihinin en büyük geri dönüşlerinden biri Boston Celtics'in San Antonio Spurs'ü uzatmada 143-140 yendiği maçta yaşandı. İkinci çeyrekte 32 sayı geri düşen (37-69) Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'un 60 sayı (31'i son periyot ve uzatmada), 8 ribaunt ve 5 asistlik performansı ile devirdi. 23 yaşındaki Tatum, NBA tarihinde 60 sayı barajını geçen en genç 2. oyuncu oldu.

Çalımbay: 1959 öncesine takılmamak gerekiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Azerbaycan'dan CBC Sports'a konuştu. Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili başvurusu hakkında yöneltilen soruya Çalımbay şu yanıtı verdi: "Üstünde fazla durmaya gerek yok. O zaman olmuş bitmiş. Bundan sonra önümüze bakmamız gerekiyor. Kimin olduğu artık geçti, çok çok uzun seneler olduğu için... O olayı büyütmeye gerek yok."

Merkezefendi Belediyesi Süper Lig'e yükseldi
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Nadir Gold İstanbul Basket'i 87-63 yenen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, bitime 1 hafta kala doğrudan ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını da 46-32 önde tamamlayan Denizli temsilcisi, üst üste 14. maçını kazandı ve takipçisi Samsunspor'un önünde ligi lider bitirmeyi garantiledi.

Manchester City koşar adım şampiyonluğa gidiyor
Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 yendi ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Galibiyeti Sergio Agüero (57) ve Ferran Torres (59) getirirken, City puanını 80 yaptı. Manchester ekibi maç fazlasıyla ikinci sıradak i Manchester United ile puan farkını 13 yaptı. Kırmızı Şeytanlar, bugün Liverpool'a kaybederse ligin bitimine 4 hafta kala City şampiyonluğunu resmen ilan edecek

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