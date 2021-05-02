Haber turu

NBA tarihinin en büyük geri dönüşlerinden biri Boston Celtics'in San Antonio Spurs'ü uzatmada 143-140 yendiği maçta yaşandı. İkinci çeyrekte23 yaşındaki Tatum, NBA tarihinde 60 sayı barajını geçen en genç 2. oyuncu oldu.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Azerbaycan'dan CBC Sports'a konuştu. Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili başvurusu hakkında yöneltilen soruya Çalımbay şu yanıtı verdi:Kimin olduğu artık geçti, çok çok uzun seneler olduğu için... O olayı büyütmeye gerek yok."Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Nadir Gold İstanbul Basket'i 87-63 yenen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, bitimePamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını da 46-32 önde tamamlayan Denizli temsilcisi,ve takipçisi Samsunspor'un önünde ligi lider bitirmeyi garantiledi.PremierLig'de Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 yendi ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Galibiyetigetirirken, City puanını 80 yaptı. Manchester ekibi maç fazlasıyla ikinci sıradak iKırmızı Şeytanlar, bugün Liverpool'a kaybederse ligin bitimine 4 hafta kala City şampiyonluğunu resmen ilan edecek