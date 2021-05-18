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Giriş Tarihi: 18.5.2021 21:53 Son Güncelleme: 18.5.2021 21:56

, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak

Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs’ta 9 milyon yolcu ile dünyada en çok yolcuyla yapılan saygı uçuşu “Tarihi Yolculuk”u gerçekleştiren bu yıl da ses getirecek bir çalışmaya imza atıyor.

23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan devasa formaya yazılacak.

KAPTANINIZ KONUŞUYOR

THY 19 Mayıs için özel bir film de hazırladı. Filmde, A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz'ın "Aziz Türk Milleti! Kaptanınız konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün Milli Mücadeleyi başlatmıştı. Bugün biz de onun izinde yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. 84 milyonun kalbi bizimle atıyor, biliyoruz. Şimdi hedefimiz: Hep birlikte, daha yükseğe!" sözleriyle okuduğu bir anons da yer alıyor.

VATANDASLARIMIZI DAVET EDİYORUZ

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere olan güvenini ve spora verdiği değeri yansıtması açısından da büyük önem taşıyor. Biz de bütün vatandaşımızı isimlerini uçağa yazmaya ve Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda Milli Takımımızla birlikte olmaya davet ediyoruz." dedi.

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THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
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