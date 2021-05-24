Filenin Sultanları hedefe odaklandı! Kaptan Eda'dan iddialı açıklamalar...

"FİNALLERDE KAYBETMEK EKSTRA MOTİVASYON SAĞLIYOR"

Eda Erdem Dündar, son yıllarda Avrupa Şampiyonası'nda birer ikincilik ve üçüncülük ile Milletler Ligi'nde üçüncülük alan milli takımın finallerde kaybetmesinin kendilerine ekstra motivasyon sağladığını ifade etti.

Hedeflerinin finallerde oynama alışkanlığını kazanmak olduğunu kaydeden tecrübeli voleybolcu, "Finallerde kaybetmek ekstra motivasyon sağlıyor, çünkü yapabileceğinizi biliyorsunuz. Bu sizin için bir ekstra motivasyon kaynağı oluyor. Şöyle bir durum var, ikinciliklerimiz takımımızın genç ve tecrübesiz olmasından kaynaklanıyor. Örnek vermem gerekirse Sırbistan gibi bu turnuvaları ve finalleri oynadıkça, finalleri oynamaya alıştıkça ve altını kazandıkça başarılar devam edecektir. Hedefimiz bu yönde." şeklinde konuştu.

"İYİ BİR JENERASYONA SAHİBİZ"

Türkiye'nin kadın voleybolunda iyi bir jenerasyon yakaladığını belirten Eda Erdem Dündar, başarının ana nedenleri arasında yapılan yatırımın olduğunu vurguladı. Altyapı ve olanakların çok iyi olduğunu ifade eden milli voleybolcu, "İyi bir jenerasyona sahibiz. Federasyonumuz daha fazla kız çocuğuna ulaşmaya çalışıyor. Bunun yanında sponsorların desteği var. Başarı ve sponsor destekleriyle beraber dünyanın sayılı oyuncu ve antrenörleri ligimizi tercih ediyor. Bunlarla beraber biz de gelişim sağlıyoruz. Bunların ana nedenleri arasında yapılan yatırım var." diye konuştu.

Fenerbahçe Opet forması giyen Eda Erdem Dündar, tarihin en iyi 100 sporcusu arasına seçilmesinin mutluluk verici olduğunu da aktararak, "Bunun arkasında çok büyük bir takım çalışması ve özveri var. Yaşadığım sakatlıklar, bulunduğum ortamlar, oynadığım turnuvalar bunların hepsi birer tecrübe. Bunların arkasında çok büyük bir emek yatıyor. Bana katkı sağladıkları için hem antrenörlerime hem takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gençler, çalışmaktan vazgeçmezseniz, pes etmezseniz bunun yanında yeteneğiniz de varsa ve doğru seçimler yaparsanız siz de neden o listede olmayasınız." şeklinde görüş belirtti.