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Giriş Tarihi: 10.6.2021

Milli okçulardan madalya sözü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Milli okçulardan madalya sözü

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ’ı ziyaret eden milli okçularımız, bir dahaki görüşmeye ise olimpiyat madalyası ile geleceklerine dair söz verdi

Okçuluk Milli Takımı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı , Mütevelli Heyeti ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ile bir araya geldi. Türkiye'nin okçulukta yükseliş içinde olduğunu kaydeden Bilal Erdoğan, "Yasemin Ecem Anagöz ve olimpiyat kotasını aldı. Temmuz ayında ülkemizi inşallah en iyi şekilde temsil edecekler. Burada federasyon başkanı ve Okçular Vakfı başkanımız ile birlikte bütün milli takımı ağırladık. Hem onları motive etmeye çalışıyoruz hem de onları dinlemek istiyoruz" dedi.
Olimpiyatları heyecanla beklediğini söyleyen milli okçu Mete Gazoz da, "Tokyo'daki hedefimiz altın madalya. İnşallah 47 gün sonra altın madalyamızla buraya tekrar geleceğiz" diye konuştu. Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu Bahattin Hekimoğlu ise "Altın madalyayı ülkemize getirmek için var gücümle çalışacağım" ifadesini kullandı.

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Milli okçulardan madalya sözü
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