Milli okçulardan madalya sözü

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ı ziyaret eden milli okçularımız, bir dahaki görüşmeye ise olimpiyat madalyası ile geleceklerine dair söz verdi
Okçuluk Milli Takımı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ile bir araya geldi. Türkiye'nin okçulukta yükseliş içinde olduğunu kaydeden Bilal Erdoğan, "Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz olimpiyat kotasını aldı. Temmuz ayında ülkemiziinşallah en iyi şekilde temsiledecekler. Burada federasyon başkanı ve Okçular Vakfı başkanımız ile birlikte bütün milli takımı ağırladık. Hem onları motive etmeye çalışıyoruz hem de onları dinlemek istiyoruz" dedi.
Olimpiyatları heyecanla beklediğini söyleyen milli okçu Mete Gazoz da, "Tokyo'dakihedefimiz altın madalya. İnşallah 47 gün sonra altın madalyamızla buraya tekrar geleceğiz" diye konuştu. Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli sporcu Bahattin Hekimoğlu ise "Altın madalyayıülkemize getirmek için vargücümle çalışacağım" ifadesini kullandı.