Fenerbahçe'den sonra Kasımpaşa'nın forma sponsoru da PUMA oldu

Yeni yapılan anlaşma kapsamında PUMA, 2 yıl boyunca Kasımpaşa Spor Kulübü'nün resmi forma ve teknik ekipman tedarikçisi oldu. Bu sene 100. yılını kutlayacak olan lacivert-beyazlı takım, yeni sezonda sahada PUMA ürünleriyle ter dökecek. Takımın giyeceği yeni forma tasarımı, önümüzdeki günlerde görücüye çıkacak.

Kasımpaşa Kulübü CEO'su Serkan Reçber, anlaşmayla ilgili olarak: "Yeni sezonda forma sponsoru olarak PUMA ile çalışacak olmaktan çok mutluyuz. Bu anlaşma umarım iki taraf için de büyük zaferlere vesile olur. Tüm taraftarlarımıza ve camiamıza hayırlı olsun." yorumunda bulundu.

PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis, anlaşma için: "PUMA olarak Kasımpaşa Spor Kulübü'nün forma sponsoru olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İşbirliğimizin iki tarafa da uğurlu gelmesini diliyorum. Bu anlaşmayla PUMA'nın Türk futboluna gösterdiği değeri daha üst seviyelere çıkarmaya devam ediyoruz ve bu alandaki faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi.

PUMA aynı zamanda Fenerbahçe Futbol Takımı, Demir Grup Sivasspor, Türkiye Basketbol Milli Takımları, Manchester City, AC Milan, Borussia Dortmund gibi takımlara da forma desteği vermeye devam ediyor.