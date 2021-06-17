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Giriş Tarihi: 18.6.2021 01:33 Son Güncelleme: 18.6.2021 01:33

? yarışmacısı kaç yaşında, , mesleği nedir?

Survivor İsmail kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı İsmail Balaban kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı son bölümde eleme adayı olan Survivor ile ilgili bilgiler izleyenler tarafından merak edilerek Survivor İsmail Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, , mesleği nedir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan , kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan 'de mavi takımda mücadele eden ile ilgili detaylar merak konusu oluyor. Yarışmacıyla ilgili bilgilere erişmek isteyenler , kaç yaşında, , mesleği nedir? soruları üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

SURVIVOR İSMAİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Survivor İsmail Balaban ile ilgili detaylar şöyle;



İsmail Balaban, 3 Eylül 1987, Antalya doğumlu, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir.

Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, imkansızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı.


İSMAİL BALABAN ÇOCUKLUĞU VE AİLESİ

1987'de Elmalı (Akçay köyü) - Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İSMAİL BALABAN GÜREŞ KARİYERİ

  • 2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
  • 2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
  • 2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
  • 2014 Kırkpınar ikinciliği
  • 2015 Kurtdereli ikincliği
  • 2016 Kurtdereli üçüncülüğü
  • 2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
  • 2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
  • 2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği



İSMAİL BALABAN BAŞARILARI

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı. 2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu.

2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi. Balaban, 2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır. İsmail Balaban Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde 2019 yılında final oynadı.

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