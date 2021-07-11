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Giriş Tarihi: 11.7.2021 19:18 Son Güncelleme: 12.7.2021 01:55

Ali Gürbüz kimdir? Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivan Ali Gürbüz nereli, kaç yaşında, başarıları nelerdir?

Ali Gürbüz kimdir? Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivan Ali Gürbüz nereli, kaç yaşında, başarıları nelerdir?

Edirne’de 660. sı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Çok sayıda pehlivanın er meydanında başpehlivan olabilmek için ettiği mücadele sonunda finalde İsmail Koç’u yenmeyi başaran Ali Gürbüz, başpehlivanlık ünvanını kazanan isim oldu. Bu gelişme sonrasına başpehlivana ilişkin Ali Gürbüz, nereli, kaç yaşında, başarıları nelerdir? şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Ali Gürbüz, nereli, kaç yaşında, başarıları nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 660. sı düzenlendi. Er meydanında pehlivanların kıran kırana geçen mücadelelerinin ardından rakiplerini saf dışı bırakarak finale çıkan İsmail Koç ve Ali Gürbüz arasındaki müsabakada kazanan Ali Gürbüz oldu ve başpehlivan unvanını kazandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından "Ali Gürbüz, nereli, kaç yaşında, başarıları nelerdir?" şeklindeki sorular üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

ALİ GÜRBÜZ, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, BAŞARILARI NELERDİR?

Başpehlivan Ali Gürbüz ile ilgili merak edilen tüm bilgiler, başarılarına ilişkin tüm detaylar şöyle;

Ali Gürbüz (Antalya), Türk pehlivan. 650., 651. ve 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek üç kez başpehlivan unvanını kazandı. Cumhuriyet tarihinde bu başarıyı yakalayan 5 güreşçiden biridir.

2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olduysa da doping testi pozitif çıktığı için kazandığı altın kemer, başpehlivanlık unvanı ve para ödülü geri alındı. 197 cm boyunda ve 125 kg ağırlığındadır.

ALİ GÜRBÜZ HAYATI

1988'de Korkuteli - Antalya'da dünyaya geldi. Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğludur.

ALİ GÜRBÜZ GÜREŞ KARİYERİ

Kırkpınar

2008 yılında gerçekleşen 647. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında birinci olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2009 yılındaki 648. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kadar çıkmayı başardı.

2011 yılındaki 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan oldu. 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yenerek unvanını korudu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2019 yılında yapılan 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde 2018 yılı başpehlivanı Orhan Okulu'yu yenerek 3. kez başpehlivan oldu.

Kurtdereli

2011 yılında üçüncülük, 2016 ve 2017 yıllarında ikincilik ve 2018 yılında yeniden üçüncülük aldıktan sonra, 2019 yılında gerçekleştirilen 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde birinci olan Ali Gürbüz, Kurtdereli başpehlivanlığı unvanını almıştır.

Kaynak: Vikipedia

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