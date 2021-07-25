Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Ebrar Karakurt kimdir? Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?
Giriş Tarihi: 25.7.2021 23:19 Son Güncelleme: 25.7.2021 23:19

Ebrar Karakurt kimdir? Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Ebrar Karakurt kimdir? Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

2021 Tokyo Olimpiyat oyunlarında son şampiyon Çin’i 3-0’lık skorla mağlup eden Milli Kadın Voleybolcularımızdan olan ve performansıyla göz dolduran Ebrar Karakurt’a ilişkin bilgiler merak edilerek Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2021 Tokyo Olimpiyat oyunlarında, son şampiyon Çin'i farklı skorla mağlup etmesi sonrasında, perfomansıyla galibiyette payı olan Ebrar Karakurt ile ilgili detaylar merak edilerek Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? sorularına cevap arıyor.

EBRAR KARAKURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ebrar Karakurt (d. 17 Ocak 2000) Türk voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96 metredir. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

2019 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Türk Hava Yolları oyuncusudur.

EBRAR KARAKURT KİŞİSEL BAŞARILARI

U18 Avrupa Şampiyonası En İyi Smaçör

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Ebrar Karakurt kimdir? Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?
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