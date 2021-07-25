Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı 2020 Yaz Olimpiyatları maçında tarih yazdı! Filenin Sultanları Tokyo'da Çin'e karşı kayıpsız kazandı

Tokyo Yaz Olimpiyatları tüm heyecanıyla bugün de devam ediyor. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Çin'e karşı parkede destansı bir mücadele sergiledi. Son Yaz Olimpiyatları şampiyonu Çin'e karşı 3-0'lık galibiyetle maçtan ayrılan Filenin Sultanları'na dört bir yandan tebrik yağdı. İşte, TRT Spor canlı yayını ile ekranlara gelen Tokyo Olimpiyatları Çin - Türkiye voleybol karşılaşmasında öne çıkan kareler ve maç özeti...

Türkiye'nin TRT Spor ekranlarından canlı yayın ile takip ettiği Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Türkiye'den de onlarca sporcunun katıldığı Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı bugün Çin'e karşı parkeye çıktı. Başarılı bir performans sergileyen Filenin Sultanları, maçta üç seti de alarak müsabakadan galip ayrılan taraf oldu. İşte, Türkiye - Çin Kadın Voleybol maçı karşılaşması özeti ve maçta yaşananlar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Ay-Yıldızlılar, son şampiyonu set vermeden 3-0 devirdi.