Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı 2020 Yaz Olimpiyatları maçında tarih yazdı! Filenin Sultanları Tokyo'da Çin'e karşı kayıpsız kazandı

Türkiye'nin TRT Spor ekranlarından canlı yayın ile takip ettiği Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Türkiye'den de onlarca sporcunun katıldığı Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı bugün Çin'e karşı parkeye çıktı. Başarılı bir performans sergileyen Filenin Sultanları, maçta üç seti de alarak müsabakadan galip ayrılan taraf oldu. İşte, Türkiye - Çin Kadın Voleybol maçı karşılaşması özeti ve maçta yaşananlar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Ay-Yıldızlılar, son şampiyonu set vermeden 3-0 devirdi.
Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son şampiyon Çin karşısında set vermeden kazanarak oyunlara müthiş bir başlangıç yaptı. A Milliler mücadeleye Cansu Özbay, Hande Baladin, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem (Kaptan), Zehra Güneş ve Ebrar Kararkurt'la başlarken son olimpiyat şampiyonu Çin ise Yuan XY, Zhu T, Gong, Zhang, Ding, Yan N ve Wang'la mücadeleye başladı.
İlk set karşılıklı sayılarda çekişmeli şekilde geçerken, A Milli Takımı 25-21 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. Bu setin ardından oyun üstünlüğünü rakibe kabul ettiren Ay-Yıldızlılar, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de yine aynı skorla 25-14 kazanarak karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
A Milli Takım, B Grubu'nda Çin, ABD, Arjantin, İtalya ve Rusya ile birlikte gruptan çıkma mücadelesi veriyor. A Grubu'nda ise Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya, Güney Kore ve ev sahibi Japonya yer alıyor.