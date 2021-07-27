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Giriş Tarihi: 27.7.2021 13:49 Son Güncelleme: 27.7.2021 13:58

Polina Guryeva Tokyo'da tarih yazdı! Türkmenistan'a ilk madalya

AA
Polina Guryeva Tokyo'da tarih yazdı! Türkmenistan'a ilk madalya

Türkmenistan'a olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını, halterde kadınlara Polina Guryeva kazandırdı. Toplamda 217 kilo kaldıran Guryeva'nın aldığı gümüş madalya, Türkmenistan tarihinin olimpiyatlardaki ilk madalyası oldu. Öte yandan halterde kadınlar 59 kiloda altın madalya kazanan Çin Taipeisi'nden Kuo, 3 olimpiyat rekoru kırdı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde Türkmenistan, tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde etti.

Tokyo Uluslararası Forum'da gerçekleşen halter yarışmalarında kadınlar 59 kiloda podyuma çıkan Polina Guryeva, ülkesi Türkmenistan adına tarihi bir başarıya imza attı.

Toplamda 217 kilo kaldıran Guryeva'nın aldığı gümüş madalya, Türkmenistan tarihinin olimpiyatlardaki ilk madalyası oldu.

KUO'DAN 3 OLİMPİYAT REKORU

Aynı branşta altın madalyaya uzanan Çin Taipesi'nden Hsing-Chun Kuo, üç olimpiyat rekoruna imza attı. Koparmada 103, silkmede 133, toplamda 236 kilo kaldırarak 3 dalda da olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.

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Polina Guryeva Tokyo'da tarih yazdı! Türkmenistan'a ilk madalya
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