Polina Guryeva Tokyo'da tarih yazdı! Türkmenistan'a ilk madalya

KUO'DAN 3 OLİMPİYAT REKORU

Aynı branşta altın madalyaya uzanan Çin Taipesi'nden Hsing-Chun Kuo, üç olimpiyat rekoruna imza attı. Koparmada 103, silkmede 133, toplamda 236 kilo kaldırarak 3 dalda da olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.