Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | 2020 Tokyo Olimpiyatları Filenin Sultanları Türkiye İtalya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan her geçen gün katlanarak artıyor. Gruptaki ilk maçında Çin'i deviren Filenin Sultanları, ikinci maçına İtalya karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Mutlak galibiyet hedefi ile parkeye çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya karşısında da üstün bir oyunla puan almak istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye dakikalar kala, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.
Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçına İtalya karşısında çıkıyor. Türkiye İtalya voleybol maçı, bugün saat 10.25'de başlayacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Türkiye İtalya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte, Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın kanalı;
Ariake Arena'da oynanacak Türkiye - İtalya maçı, bu sabah TSİ 10.25'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Milli takım 29 Temmuz'da ABD ile, 31 Temmuz'da Arjantin ile 2 Ağustos'ta ise Rusya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım, FIVB Uluslar Ligi'nde mayıs ayında İtalya ile karşılaşmış ve rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, rakibini olimpiyat oyunlarında da yenerek iyi başlangıcını sürdürmek istiyor.
Türkiye kadrosu: Simge, Cansu, Tuğba, Şeyma, Kübra, Hande, Meliha, Naz, Meryem, Eda, Zehra, Ebrar
İtalya kadrosu: Sorokaite, Malinov, de Gennaro, Folie, Orro, Bosetti, Chirichella, Danesi, Fahr, Pietrini, Sylla, Egonu