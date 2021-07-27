Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle | 2020 Tokyo Olimpiyatları Filenin Sultanları Türkiye İtalya maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda heyecan her geçen gün katlanarak artıyor. Gruptaki ilk maçında Çin'i deviren Filenin Sultanları, ikinci maçına İtalya karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Mutlak galibiyet hedefi ile parkeye çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya karşısında da üstün bir oyunla puan almak istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye dakikalar kala, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Filenin Sultanları, gruptaki ikinci maçına İtalya karşısında çıkıyor. Türkiye İtalya voleybol maçı, bugün saat 10.25'de başlayacak ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Türkiye İtalya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayın kanalı;