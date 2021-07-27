Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya karşısında!
Giriş Tarihi: 27.7.2021 08:31 Son Güncelleme: 27.7.2021 08:31

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya karşısında!

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya karşısında!

A Milli Kadın Voleybol takımımız 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Yaz Olimpiyatları’ndaki ilk maçında, son olimpiyat şampiyonu Çin’i 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. B grubunda ikinci galibiyeti almak için mücadele eden Filenin Sultanları’nın maçı saat kaçta ve hangi kanalda diye merak ediliyor. Olimpiyatları takip edenler Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta diye araştırıyor. İşte maçın saati ve maçın yayınlanacağı kanal.

Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Yaz Olimpiyatları 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Tokyo'da düzenleniyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Çin karşısında galip gelen Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları'nı yakından takip edenler, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda diye araştırıyor. İşte A Milli Kadın Voleybol takımımızın Tokyo'daki ikinci mücadelesine ilişkin detaylar.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları ile İtalya voleybol branşında 27 Temmuz Salı günü Türkiye saati ile 10:25'te mücadele edecek. Filenin Sultanları, B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'i mağlup ettikten sonra İtalya ile karşı karşıya geliyor. Milli takımımız, İtalya'nın ardından A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yarın saat 10:25'te başlayacak olan mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maç yayını ülkemizde şifresiz olarak izlenebilecek.

FİLENİN SULTANLARI TOKYO 2020 KADROSU

Naz Aydemir Akyol

Eda Erdem

Meryem Boz

Kübra Akman

Şeyma Ercan

Hande Baladın

Meliha İsmailoğlu

Cansu Özbay

Zehra Güneş

Tuğba Şenoğlu

Simge Şebnem Aköz

Ebrar Karakurt

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Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İtalya karşısında!
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