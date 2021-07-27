Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Türkiye olimpiyat madalya durumu: Tokyo 2020’de Türkiye’nin kaç tane altın, gümüş ve bronz madalyası var?
Giriş Tarihi: 27.7.2021 10:46

Türkiye olimpiyat madalya durumu: Tokyo 2020’de Türkiye’nin kaç tane altın, gümüş ve bronz madalyası var?

Türkiye olimpiyat madalya durumu: Tokyo 2020’de Türkiye’nin kaç tane altın, gümüş ve bronz madalyası var?

Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye pek çok başarıya imza attı. Milli sporcularımızın hem bireysel hem de takım başarıları olimpiyat gündemine damga vururken “Tokyo 2020’de Türkiye’nin kaç tane altın, gümüş ve bronz madalyası var?” sorusu gündeme geliyor. İşte Tokyo 2020’de Türkiye olimpiyat madalya durumu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Voleybol takımımızın başarılarının yanı sıra tekvando dalında mücadele eden sporcularımız iki madalya kazandı. Olimpiyatların dördüncü gününde Tokyo 2020'de Türkiye'nin kaç tane altın, gümüş ve bronz madalyası var sorusu gündeme geliyor. Olimpiyat mücadeleleri devam ederken, ilk dört günde Türkiye olimpiyat madalya durumu haberimizde.

TÜRKİYE OLİMPİYAT MADALYALARI

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlardaki ilk maçını son olimpiyat şampiyonu Çin'le gerçekleştirdi ve Çin'i 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları ikinci maçında bugün İtalya ile mücadele ediyor. Millilerde Ebrar Karakurt 18 sayı alırken Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.

TOKYO 2020'DE TÜRKİYE KAÇ MADALYA ALDI?

Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki ilk madalyasını milli tekvandocu Hakan Reçber ile kazandı. Erkeklerde son Avrupa şampiyonu Hakan Reçber ülkemize bronz madalya kazandırdı. 68 kilogramdaki ilk tur karşılaşmasında Brezilya'dan Edival Pontes'i 25-18 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bronz madalya için Bosna-Hersekli Nedzad Husic ile karşılaşan 21 yaşındaki Reçber, maçı 22-13 alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

TEKVANDO BRANŞINDA İKİ BRONZ MADALYA

Olimpiyatlarda kazandığımız ikinci madalya ise yine tekvando dalında, kadınlar 57 kilogram ilk tur karşılaşmasında geldi. Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan Kimia Alizadeh'i 8-6 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Böylece 25 Temmuz'da ülkemiz iki bronz madalya kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Olimpiu Morutan’ın menajerinden taraftarı heyecanlandıran paylaşım! "Çok fark yok..."
Son dakika: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ve Galatasaray...
Son dakika haberi: Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? SABAH açıklıyor
Eski eşi Chloe'ye 'şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç'a cevap gecikmedi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den flaş açıklama!
Ronaldinho’dan Lionel Messi sözleri! “Kimse cesaret edemeyecek…”
Son dakika haberler: Aşılamada flaş detay! Dağlar kadar fark var
İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok'tan flaş çıkış: Kilit noktalarda ABD bağlantılı isimler var!
SON DAKİKA: 26 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları
YKS sınav sonuçları açıklanıyor! TYT - AYT sınav sonuçları AİS sorgulama ekranı ve ÖSYM 2021 YKS sonuçları takvimi
Cami hoparlörlerinden sel ve heyelan anonsu! Meteoroloji Rize, Artvin ve Trabzon için turuncu kodlu uyarı verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye olimpiyat madalya durumu: Tokyo 2020’de Türkiye’nin kaç tane altın, gümüş ve bronz madalyası var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA