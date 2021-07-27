Türkiye olimpiyat madalya durumu: Tokyo 2020’de Türkiye’nin kaç tane altın, gümüş ve bronz madalyası var?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Voleybol takımımızın başarılarının yanı sıra tekvando dalında mücadele eden sporcularımız iki madalya kazandı. Olimpiyatların dördüncü gününde Tokyo 2020'de Türkiye'nin kaç tane altın, gümüş ve bronz madalyası var sorusu gündeme geliyor. Olimpiyat mücadeleleri devam ederken, ilk dört günde Türkiye olimpiyat madalya durumu haberimizde.

TÜRKİYE OLİMPİYAT MADALYALARI

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlardaki ilk maçını son olimpiyat şampiyonu Çin'le gerçekleştirdi ve Çin'i 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları ikinci maçında bugün İtalya ile mücadele ediyor. Millilerde Ebrar Karakurt 18 sayı alırken Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.