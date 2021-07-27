Türkiye olimpiyat madalya durumu: Tokyo 2020’de Türkiye’nin kaç tane altın, gümüş ve bronz madalyası var?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Voleybol takımımızın başarılarının yanı sıra tekvando dalında mücadele eden sporcularımız iki madalya kazandı. Olimpiyatların dördüncü gününde Tokyo 2020'de Türkiye'nin kaç tane altın, gümüş ve bronz madalyası var sorusu gündeme geliyor. Olimpiyat mücadeleleri devam ederken, ilk dört günde Türkiye olimpiyat madalya durumu haberimizde.
TÜRKİYE OLİMPİYAT MADALYALARI
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlardaki ilk maçını son olimpiyat şampiyonu Çin'le gerçekleştirdi ve Çin'i 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları ikinci maçında bugün İtalya ile mücadele ediyor. Millilerde Ebrar Karakurt 18 sayı alırken Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verdi.
TOKYO 2020'DE TÜRKİYE KAÇ MADALYA ALDI?
Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyatları'ndaki ilk madalyasını milli tekvandocu Hakan Reçber ile kazandı. Erkeklerde son Avrupa şampiyonu Hakan Reçber ülkemize bronz madalya kazandırdı. 68 kilogramdaki ilk tur karşılaşmasında Brezilya'dan Edival Pontes'i 25-18 yenerek çeyrek finale yükseldi. Bronz madalya için Bosna-Hersekli Nedzad Husic ile karşılaşan 21 yaşındaki Reçber, maçı 22-13 alarak bronz madalyanın sahibi oldu.
TEKVANDO BRANŞINDA İKİ BRONZ MADALYA
Olimpiyatlarda kazandığımız ikinci madalya ise yine tekvando dalında, kadınlar 57 kilogram ilk tur karşılaşmasında geldi. Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Mülteci Olimpiyat Takımı'ndan Kimia Alizadeh'i 8-6 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Böylece 25 Temmuz'da ülkemiz iki bronz madalya kazandı.