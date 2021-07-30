Tokyo 2020 Olimpiyat Programı: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz TRT Spor yayın akışı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ilk hafta geride kalıyor. Yaz Olimpiyatları'nda gözler bugünkü mücadelelere çevrildi. Bu hafta Türk sporcular; boks, badminton, judo, okçuluk, voleybol, tekvando, halter, yelken ve yüzme branşlarında madalya için ter dökmüşlerdi ve A Milli Kadın Voleybol takımı ABD ile karşılaşmıştı. 30 Temmuz Cuma günü Tokyo Yaz Olimpiyatları programı da spor severler ve olimpiyat oyunlarının takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Spor programının yanı sıra, müsabakaların canlı yayınlandığı TRT Spor Yıldız yayın akışı da yakından takip ediliyor. Peki, bugün müsabakalar var, bugün hangi sporcular yarışacak? İşte Türkiye 30 Temmuz Cuma Tokyo 2020 Olimpiyat Programı ile TRT Spor canlı yayın akışı programı...