Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Tokyo 2020 Olimpiyat Programı: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz TRT Spor yayın akışı
Giriş Tarihi: 30.7.2021 07:43

Tokyo 2020 Olimpiyat Programı: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz TRT Spor yayın akışı

Tokyo 2020 Olimpiyat Programı: Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi maçlar var? 29 Temmuz TRT Spor yayın akışı

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları bugün altıncı gününde... Türkiye, müsabakaları ve Türk sporcuların performansını TRT Spor ekranlarından takip ediyor ve bu nedenle TRT Spor yayın akışı ile canlı yayın ekranı sık sık araştırılıyor. Ülkemizi temsil eden sporcularımız bugün de madalya için parkurlarda, minderde ve sahada ter dökecek. Peki, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak? 30 Temmuz Tokyo 2020 Olimpiyat Programı ve TRT Spor yayını akışı haberimizde yer alıyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ilk hafta geride kalıyor. Yaz Olimpiyatları'nda gözler bugünkü mücadelelere çevrildi. Bu hafta Türk sporcular; boks, badminton, judo, okçuluk, voleybol, tekvando, halter, yelken ve yüzme branşlarında madalya için ter dökmüşlerdi ve A Milli Kadın Voleybol takımı ABD ile karşılaşmıştı. 30 Temmuz Cuma günü Tokyo Yaz Olimpiyatları programı da spor severler ve olimpiyat oyunlarının takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Spor programının yanı sıra, müsabakaların canlı yayınlandığı TRT Spor Yıldız yayın akışı da yakından takip ediliyor. Peki, bugün müsabakalar var, bugün hangi sporcular yarışacak? İşte Türkiye 30 Temmuz Cuma Tokyo 2020 Olimpiyat Programı ile TRT Spor canlı yayın akışı programı...

30 TEMMUZ TRT SPOR YAYIN AKIŞI

  • 05:58İstiklal Marşı
  • 06:00TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
  • 06:35Olimpiyat Yıldızları
  • 06:50Olimpiyat Şampiyonlarımız
  • 07:00FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI "FENERBAHÇE - ZWOLLE"
  • 08:40TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI (Canlı)
  • 14:15İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 14:40TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
  • 15:00TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI KADINLAR BASKETBOL KARŞ. "ÇİN - AVUSTRALYA" (Canlı)
  • 17:00Gündem Futbol Transfer (Canlı)
  • 17:50Takvim Yaprakları
  • 17:55Hava Durumu
  • 18:00Spor Merkezi (Canlı)
  • 20:00Spor Akşamı (Canlı)
  • 21:00İLERİ ÜÇLÜ TRANSFER (Canlı)
  • 23:00Transfer Gündemi (Canlı)
  • 01:00Spor Artı (Canlı)
  • 02:00TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI ''ÖZETLER''
  • 03:00Yüz Yüze Futbol
  • 04:00FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI "FENERBAHÇE - ZWOLLE"
  • 04:30TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI (Canlı)

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Busenaz, Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti.

Son dünya şampiyonu Busenaz, rakibi karşısında ilk rauntta 5 hakemden de tam puan aldı. İkinci rauntta da agresif bir oyun sergileyen milli boksör, yine bütün hakemlerde tam puan almayı başardı. Son rauntta da üstünlüğünü sürdüren Busenaz Sürmeneli, yarı finale adını yazdırdı.

Busenaz, aynı zamanda tarihe geçti. 23 yaşındaki milli boksör, kadın boksunda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihteki yeri aldı. Busenaz'ın yarı final mücadelesi 4 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Kasapoğlu müsabakayı heyecanlı bir şekilde takip ederken, sık sık milli sporcuyu motive etmek için tezahüratta bulundu.

Busenaz'ın rakibi Lovlina Borgohain

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin yarı finaldeki rakibi Hindistan'dan Lovlina Borgohain oldu.

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko'yu yenerek adını yarı finale yazdıran ve madalyayı garantileyen Busenaz, finale çıkabilmek için Hintli rakibiyle ringe çıkacak.

Borgohain, Busenaz'ın dünya şampiyonu olduğu 2019'daki organizasyonda bronz madalya almıştı. Hintli sporcu son iki dünya şampiyonasında bronz madalya elde etti.

Busenaz ile Borgohain'in yarı final müsabakası 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.30'da başlayacak.

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