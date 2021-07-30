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Giriş Tarihi: 30.7.2021 09:48 Son Güncelleme: 30.7.2021 09:48

Tokyo 2020 Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol fikstürü

Tokyo 2020 Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol fikstürü

Filenin Sultanları 2020 Tokyo Olimpiyatları üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi. 2-0’dan iyi bir dönüşe imza atarak skoru 2-2’ye getiren milliler karşılaşmanın son bölümünü kaybederek 3-2 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmanın yanı sıra Filenin Sultanlarının bir sonraki maçı da merak konusu oluyor. Türkiye Voleybol takımı ABD maçının ardından, Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Peki, Tokyo 2020 Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol fikstürü

Tokyo 2020 Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak soruları yediden yetmişe pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Gruptaki ilk maçında Çin'i deviren Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada ise İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bugün ise turnuvanın en başarılı ekiplerinden ABD karşısına çıkan milliler 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada 2-2'yi yakalamayı başardı. Karşılaşma 3-2 ABD üstünlüğü ile sona erdi. Filenin Sultanları bu karşılaşmanın ardından ise Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Peki, Tokyo 2020 Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol fikstürü

TÜRKİYE ARJANTİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, B Grubu'ndaki 3. maçını 31 Temmuz Cumartesi günü Arjantin ile saat 08.20'de yapacak.

Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.

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Tokyo 2020 Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol fikstürü
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