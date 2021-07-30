Tokyo 2020 Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol fikstürü

Tokyo 2020 Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak soruları yediden yetmişe pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Gruptaki ilk maçında Çin'i deviren Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada ise İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Bugün ise turnuvanın en başarılı ekiplerinden ABD karşısına çıkan milliler 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada 2-2'yi yakalamayı başardı. Karşılaşma 3-2 ABD üstünlüğü ile sona erdi. Filenin Sultanları bu karşılaşmanın ardından ise Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Peki, Tokyo 2020 Türkiye Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Filenin Sultanları Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol fikstürü