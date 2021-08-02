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Giriş Tarihi: 2.8.2021 07:52 Son Güncelleme: 2.8.2021 07:52

Türkiye Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Kimdir, Kaç Yaşında ve Boyu Kaç? Eda Erdem Hangi Takımda Oynuyor, Eşi Kim Ve Nereli?

Türkiye Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Kimdir, Kaç Yaşında ve Boyu Kaç? Eda Erdem Hangi Takımda Oynuyor, Eşi Kim Ve Nereli?

Eda Erdem Dündar, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Çin’i 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları’nın kaptanlığını üstleniyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı, başarılı karşılaşmaların ardından “Eda Erdem kimdir, boyu kaç, kaç yaşında ve nereli?” gibi sorularla araştırılıyor. Ülkemizi Japonya’da temsil eden takımın kaptanıyla ilgili, Erdem hangi takımda oynuyor sorusu da gündeme geliyor. Kariyerinde pek çok başarıya imza atan ve pek çok kez ödüle layık görülen Erdem’in eşi, aile hayatı ve kariyeri haberimizde.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanlığını üstlenen Eda Erdem Dündar kariyeri, hayatı ve başarıları yönünden araştırılıyor. Son olimpiyatların şampiyonu olan Çin'i 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları'nda kaptanlık görevini üstlenen Erdem, diğer takım arkadaşları gibi gündemde yerini koruyor. Takımı yakından takip edenler, Eda Erdem kimdir, boyu kaç, nereli ve kaç yaşında gibi sorulara cevap arıyor. Eda Erdem hangi takımda oynuyor, kazandığı ödüller ve başarıları neler? İşte milli voleybol takımımızın kaptanının hayatı.

EDA ERDEM KİMDİR?

22 Haziran 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen Erdem, 24 Aralık 2000'de, yani 13 yaşında voleybola başladı. Beşiktaş JK altyapısında başlayan serüveni, 2004 yılında A takıma yükselişiyle devam etti. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır. 2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 11. sezonunda mücadele eden Erdem, Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir. Yetenekli oyuncu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ilk günlerinden iki ayrı ödüle layık görülmüştür.

EDA ERDEM KAÇ KİLO, BOYU KAÇ?

34 yaşındaki voleybolcunun boyu 1,88 cm; kilosu ise 74 kg. Eda Erdem, 2011 yılından beri Erdem Dündar'la evlidir.

BAŞARILARI

2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Milli Takım)

2004-2005 Türkiye Ligi 4.'lüğü

2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu

2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Milli Takım)

2005-2006 Türkiye Ligi 3.'lüğü

2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu

2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2009 CEV Cup 3'.lüğü - Fenerbahçe

2009 Türkiye Kupası 2.'liği - Fenerbahçe

2009 Avrupa Ligi 2.'liği (Türk Milli Takımı)

2009 Avrupa Şampiyonası 5.'liği (Türk Milli Takımı)

2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu

2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.'liği - Fenerbahçe

2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu

2010 Avrupa Bayanlar Ligi 2.'liği (Türk Milli Takımı)

2010 Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.'lığı (Türk Milli Takımı)

2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2011 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2011 Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Smaçör

2011 Avrupa Bayanlar Ligi Dörtlü Finali En İyi Servis Atan Oyuncu

2011 Avrupa Bayanlar Ligi 2.'liği (Türk Milli Takımı)

2011 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Milli Takımı)

2012 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2012 Londra Olimpiyatları (Türk Milli Takımı)

2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası 3.'lüğü

2013 CEV Cup 2.'liği - Fenerbahçe

2014 CEV Cup Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2014 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Blokör

2015 Acıbadem Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2015 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2015 Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü (Türk Milli Takımı)

2015 Avrupa Şampiyonası İkinci En İyi Blokör

2015 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2016 CEV Şampiyonlar Ligi 3.'lüğü - Fenerbahçe

2016 CEV Şampiyonlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2016 Bayanlar Voleybol 1. Ligi En İyi Orta Oyuncu

2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2017 Bayanlar Kupa Voley (Türkiye Kupası) MVP - En Değerli Oyuncu

2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe

2017 Vestel Venus Sultanlar Ligi En İyi Orta Oyuncu

2017 Avrupa Şampiyonası 3.'lüğü (Türk Milli Takımı)

2017 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi 2.'liği (Türk Milli Takımı)

2018 FIVB VNL Voleybol Milletler Ligi En İyi Orta Oyuncu

2019 Avrupa Şampiyonası 2.'liği (Türk Milli Takımı)

2019 Avrupa Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri Şampiyonluğu (Türk Milli Takımı)

2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri En İyi Orta Oyuncu

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Türkiye Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Kimdir, Kaç Yaşında ve Boyu Kaç? Eda Erdem Hangi Takımda Oynuyor, Eşi Kim Ve Nereli?
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