Fahrettin Altun'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etti.
Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Rusya Olimpiyat Komitesi'ni yenerek bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
#FileninSultanları çeyrek finalde! 🇹🇷— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 2, 2021
Rusya Olimpiyat Komitesi'ni yenerek bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. #Tokyo2020pic.twitter.com/EVd2pjzClY