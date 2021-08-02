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Giriş Tarihi: 2.8.2021 12:50

Fahrettin Altun'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Fahrettin Altun'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etti.

Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Rusya Olimpiyat Komitesi'ni yenerek bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Altun'dan Filenin Sultanları'na tebrik
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