Milli atletimiz Eda Tuğsuz Tokyo 2020'de finale yükseldi! Cirit atma finalinde...

32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atletimiz Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atma seçme serilerindeki 62.31 metrelik derecesiyle en iyi 12 dereceyi yapan atlet arasına girerek Tokyo Olimpiyatları'nda adını finale yazdırdı ve tarihi bir başarıya imza attı.
FENERBAHÇE'DEN EDA TUĞSUZ'A TEBRİK!
'Fenerbahçeli milli atletimiz Eda Tuğsuz, ilk olimpiyatında finale kalmış oldu.
Eleme serisinde B grubunda mücadele eden milli atletimiz, serisini 62.31 metrelik derece ile 3. sırada tamamladı. Eda bu derecesiyle aynı zamanda sezon en iyisini atmış oldu. Milli atletimiz genelde ise 5. sırada yer alarak adını finale yazdırdı. Kadınlar cirit atmada final müsabakası 6 Ağustos Cuma günü TSİ 14.50'de başlayacak.'