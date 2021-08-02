Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli atletimiz Eda Tuğsuz Tokyo 2020'de finale yükseldi! Cirit atma finalinde...
Giriş Tarihi: 3.8.2021 06:12

Milli atletimiz Eda Tuğsuz Tokyo 2020'de finale yükseldi! Cirit atma finalinde...

Milli atletimiz Eda Tuğsuz Tokyo 2020'de finale yükseldi! Cirit atma finalinde...

Tokyo 2020'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Milli takım sporcusu Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atma serilerinde en iyi 12 dereceyi yapan atletler arasına girerek adını finale yazdıdı. Final, TSİ Cuma günü 14:50'de başlayacak. Eda Tuğsuz'un kulübü Fenerbahçe'den de tebrik geldi.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atletimiz Eda Tuğsuz, kadınlar cirit atma seçme serilerindeki 62.31 metrelik derecesiyle en iyi 12 dereceyi yapan atlet arasına girerek Tokyo Olimpiyatları'nda adını finale yazdırdı ve tarihi bir başarıya imza attı.

FENERBAHÇE'DEN EDA TUĞSUZ'A TEBRİK!

'Fenerbahçeli milli atletimiz Eda Tuğsuz, ilk olimpiyatında finale kalmış oldu.

Eleme serisinde B grubunda mücadele eden milli atletimiz, serisini 62.31 metrelik derece ile 3. sırada tamamladı. Eda bu derecesiyle aynı zamanda sezon en iyisini atmış oldu. Milli atletimiz genelde ise 5. sırada yer alarak adını finale yazdırdı. Kadınlar cirit atmada final müsabakası 6 Ağustos Cuma günü TSİ 14.50'de başlayacak.'

EN ÇOK OKUNANLAR

Zeynep Yılmaz Şeyma Subaşı'ya verdi veriştirdi! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz'dan haklı isyan
Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu hunharca katledildi: Mustafa Murat Ayhan’ın itirafı tüyler ürpertti!
Son dakika: Beşiktaş’a müjdeli haberler üst üste geliyor! Diego Godin ve Alex Teixeira artık an meselesi…
MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 2 Ağustos 2021 MasterChef’te 2. önlüğü kim aldı? Şeflerden o isme büyük övgü
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik Bodrum'daki villasına alıcı bulamıyor! Fatma Girik'ten evine rekor fiyat...
Son dakika: Fransızlardan çok konuşulacak iddia! Son şampiyon Lille hem Altay Bayındır'ı hem de Uğurcan Çakır'ı...
Türkiye'deki yangınlarda son durum! Bakan Pakdemirli duyurdu: 137'si kontrol altında
Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi olacak? Bakan Selçuk duyurdu: İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?
CHP'li Böcek'in iddialarına videolu yanıt! "Antalya Gündoğmuş’ta helikopterler vızır vızır çalışıyor"
Son dakika: Kritik kabine toplantısında yeni tedbir kararları masada
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli atletimiz Eda Tuğsuz Tokyo 2020'de finale yükseldi! Cirit atma finalinde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA