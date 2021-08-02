Türkiye voleybol çeyrek final rakibi kim oldu? 2020 Tok Olimpiyatları Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu mu?

Bugün oynanan ROC maçı tüm yurtta heyecanla takip edilirken gruptan çıkmayı Arjantin maçıyla garantileyen filenin sultanları çeyrek finalde mücadele edecek. Bu noktada olimpiyatları yakından takip eden vatandaşlar "Türkiye voleybol çeyrek final rakibi kim, belli oldu mu, kiminle ve ne zaman oynanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Filenin Sultanları bilindiği üzere gruptaki son maçını ise Rusya Olimpiyat Komitesi ile gerçekleştirdi. Buna göre Türkiye voleybol çeyrek final rakibi kim, belli oldu mu, kiminle ve ne zaman oynanacak? İşte detaylar…
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu'ndaki 4. maçında Arjantin ile mücadele etti. Arjantin karşısında rahat bir maç çıkaran Filenin Sultanları 3-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.
FİLENİN SULTANLARI TARİHİNDE İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE!
Filenin Sultanları bu sonuçla Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Sultanlar son maçını Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi ve Rusya'yı 3-2 mağlup etti.
1. SET SONUCU (Arjantin 23 - 25 TÜRKİYE)
2. SET SONUCU (Arjantin 20 - 25 TÜRKİYE)
3. SET SONUCU (Arjantin 18-25 TÜRKİYE)
Türkiye, voleybol branşında olimpiyat oyunlarında ilk kez Londra 2012'de yer aldı. Milli takım, Londra'daki grup mücadelesini 5. sırada tamamlamış ve oyunlara erken veda etmişti.
Ay-yıldızlı ekip, olimpiyat oyunlarındaki beşinci maçını, 2 Ağustos Pazartesi yani bugün oynanıyor.
Müsabaka, Türkiye saati ile 08:20 başladı.
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MAÇ SONUCU ŞÖYLE;
RUSYA 2 - 3 TÜRKİYE
İLK SET SONUCU | RUSYA 25-21 TÜRKİYE
2. SET SONUCU (RUSYA 23-25 TÜRKİYE)
3. SET SONUCU (RUSYA 23-25 TÜRKİYE)
4. SET SONUCU (RUSYA 25-15 TÜRKİYE)
SON SET SONUCU ( RUSYA 10-15 TÜRKİYE)
ÇEYREK FİNALDE RAKİBİMİZ KİM OLACAK?
A Grubu'nda Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Japonya ve Kenya yer alıyor.
Eşleşmeler son maçlar göz önüne alınarak netleşecek. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.