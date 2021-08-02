Türkiye voleybol çeyrek final rakibi kim oldu? 2020 Tok Olimpiyatları Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu mu?

Bugün oynanan ROC maçı tüm yurtta heyecanla takip edilirken gruptan çıkmayı Arjantin maçıyla garantileyen filenin sultanları çeyrek finalde mücadele edecek. Bu noktada olimpiyatları yakından takip eden vatandaşlar "Türkiye voleybol çeyrek final rakibi kim, belli oldu mu, kiminle ve ne zaman oynanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Filenin Sultanları bilindiği üzere gruptaki son maçını ise Rusya Olimpiyat Komitesi ile gerçekleştirdi. Buna göre Türkiye voleybol çeyrek final rakibi kim, belli oldu mu, kiminle ve ne zaman oynanacak? İşte detaylar…