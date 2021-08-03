2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte Tokyo Olimpiyatları bitiş tarihi

2020 Tokyo Olimpiyatları heyecanı binlerce sporcunun katılımıyla hız kesmeden devam ediyor. Sporcular, oyunlarda en iyi performanslarını göstererek ülkesine madalya götürmeye çalışıyor. Peki, Ülkemizden de birçok katılımcının yer aldığı 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman bitecek? İşte 2020 Tokyo Olimpiyatları bitiş tarihi

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTECEK?

İşte 2020 Tokyo Olimpiyatları bitiş tarihi ve konuya ilişkin detaylar;