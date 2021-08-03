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Giriş Tarihi: 3.8.2021 15:47

2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte Tokyo Olimpiyatları bitiş tarihi

2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte Tokyo Olimpiyatları bitiş tarihi

2020 Tokyo Olimpiyatları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Tokyo Olimpiyatları’nda 11. gün geride bırakılırken, binlerce sporcu ülkesini temsil ederken mücadelesini sürdürüyor. Olimpiyatları yakından takip eden vatandaşlar ise 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman, hangi tarihte bitecek sorusuna yanıt arıyor. İşte Tokyo Olimpiyatları bitiş tarihi

2020 Tokyo Olimpiyatları heyecanı binlerce sporcunun katılımıyla hız kesmeden devam ediyor. Sporcular, oyunlarda en iyi performanslarını göstererek ülkesine madalya götürmeye çalışıyor. Peki, Ülkemizden de birçok katılımcının yer aldığı 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman bitecek? İşte 2020 Tokyo Olimpiyatları bitiş tarihi

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTECEK?

İşte 2020 Tokyo Olimpiyatları bitiş tarihi ve konuya ilişkin detaylar;

2020 TOKYO OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTECEK?

2020 Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek.

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2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte Tokyo Olimpiyatları bitiş tarihi
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