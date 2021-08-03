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Giriş Tarihi: 3.8.2021 08:38 Son Güncelleme: 3.8.2021 08:38

Filenin Sultanları 11 numara Naz Aydemir Akyol kimdir ve kaç yaşında? Naz Aydemir Akyol boyu kaç ve aslen nereli?

Filenin Sultanları 11 numara Naz Aydemir Akyol kimdir ve kaç yaşında? Naz Aydemir Akyol boyu kaç ve aslen nereli?

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadelesini sürdürüyor. Bu noktada, Naz Aydemir Akyol başta olmak üzere birçok voleybolcumuz hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Öyle ki, Naz Aydemir Akyol kimdir, kaç yaşında ve boyu kaç sorularına yanıt aranıyor. 1990 yılında dünyaya gelen Naz Aydemir Akyol, pasör olarak görev almaktadır ve Fenerbahçe takımında oynamaktadır. İşte, Naz Aydemir Akyol kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve nereli sorularının yanıtları

Tokyo Olimpiyatları devam ederken milli yıldızlarımız hakkındaki araştırmalar da yoğun olarak yapılıyor. Bu doğrultuda, Naz Aydemir Akyol da en çok merak edilen isimler arasında öne çıkıyor. Pasör olarak görev yapan Naz Aydemir Akyol, şu anda Fenerbahçe'nin formasını giymektedir. Peki, Naz Aydemir Akyol kimdir, boyu kaç, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte, Naz Aydemir Akyol'un hayatı, boyu ve özel yaşamı hakkında bilgiler...

NAZ AYDEMİR AKYOL KİMDİR?

Naz Aydemir Akyol (d. 14 Ağustos 1990, İstanbul), Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu.

Annesi ve babası eski voleybolcu Alev Aydemir ve Ali Aydemir'dir. Ayrıca, Türk kökenli Alman millî futbolcu İlkay Gündoğan ile kuzendir.

2011 yılı itibarıyla Red Bull firmasının Türkiye'de sponsorluk yaptığı 7 sporcudan biridir. Naz Aydemir 2010-11 akademik yılı bahar döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur.

2013 yılında millî basketbolcu Cenk Akyol ile hayatını birleştirmiştir. Pamir adında bir oğlu vardır.

2012 yılında VakıfBank SK'ya trasfer olmuştur. VakıfBank SK ile 2012-13 sezonunda Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluklarını kazanarak, sezonu 5 kupa ile noktalayarak tarihi bir sezona imza atmışlardır. 2019 senesinde tekrar Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

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Filenin Sultanları 11 numara Naz Aydemir Akyol kimdir ve kaç yaşında? Naz Aydemir Akyol boyu kaç ve aslen nereli?
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