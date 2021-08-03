Filenin Sultanları 11 numara Naz Aydemir Akyol kimdir ve kaç yaşında? Naz Aydemir Akyol boyu kaç ve aslen nereli?

Tokyo Olimpiyatları devam ederken milli yıldızlarımız hakkındaki araştırmalar da yoğun olarak yapılıyor. Bu doğrultuda, Naz Aydemir Akyol da en çok merak edilen isimler arasında öne çıkıyor. Pasör olarak görev yapan Naz Aydemir Akyol, şu anda Fenerbahçe'nin formasını giymektedir. Peki, Naz Aydemir Akyol kimdir, boyu kaç, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte, Naz Aydemir Akyol'un hayatı, boyu ve özel yaşamı hakkında bilgiler...