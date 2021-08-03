Son dakika: Ersu Şaşma sırıkla atlamada final sahnesinde!

Son dakika... Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcumuz Ersu Şaşma, sırıkla atlamada final müsabakasına yarışıyor. Elemelerde 5.65 derecesiyle en iyi 12 atlet arasına giren ve adını finale yazdıran Şaşma, madalya için sahne alıyor.

Ersu Şaşma ilk hakkında 5.55' metrelik yüksekliği geçmeyi başardı