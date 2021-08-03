Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika: Ersu Şaşma sırıkla atlamada final sahnesinde!
Giriş Tarihi: 3.8.2021 13:10 Son Güncelleme: 3.8.2021 13:44

Son dakika: Ersu Şaşma sırıkla atlamada final sahnesinde!

Son dakika: Ersu Şaşma sırıkla atlamada final sahnesinde!

Son dakika... Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu Şaşma, 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırmıştı. Milli sporcumuz, finalde madalya için mücadele ediyor. Ersu Şaşma ilk hakkında 5.55'lik yüksekliği geçmeyi başardı

Son dakika... Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcumuz Ersu Şaşma, sırıkla atlamada final müsabakasına yarışıyor. Elemelerde 5.65 derecesiyle en iyi 12 atlet arasına giren ve adını finale yazdıran Şaşma, madalya için sahne alıyor.

Ersu Şaşma ilk hakkında 5.55' metrelik yüksekliği geçmeyi başardı

22 yaşındaki Ersu Şaşma, Londra 1948'de Ruhi Sarıalp ve Londra 2012'de Burcu Ayhan'dan sonra atlamalar yarışlarında olimpiyat finaline kalan 3. sporcumuz olurken, sırıkla atlamada bunu başaran ilk isim oldu.

5.80'lik derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi olan Ersu, sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yangınlardan son dakika haberler: İşte Manavgat, Isparta ve Muğla yangınlarında son durum
Son dakika haberler | Cehennem aleviyle 2 saat: "Ya ölecek ya kalacağız"
Son dakika haberler | Azra Gülendam Haytaoğlu hunharca katledildi! Mustafa Murat Ayhan’ın itirafı tüyler ürpertti!
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü
Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya salvolar! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz isyan etti
Şehrazat’tan Farah Zeynep Abdullah’a tokat gibi ‘Help Turkey’ yanıtı!
Son dakika: Beşiktaş’a müjdeli haberler peş peşe geliyor! Diego Godin ve Alex Teixeira artık an meselesi…
Son dakika haberi: Konya katliamında 11 yıllık detay! Sinyali çok önce vermiş
İbrahim Tatlıses'e SGK’dan emekli maaşı şoku!
Son dakika: Vitor Pereira onlardan memnun değil! Ozan Tufan'a kilo uyarısı, Mesut Özil...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ersu Şaşma sırıkla atlamada final sahnesinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA