Son dakika: Ersu Şaşma sırıkla atlamada final sahnesinde!

Son dakika... Tokyo Olimpiyatları'nda milli sporcumuz Ersu Şaşma, sırıkla atlamada final müsabakasına yarışıyor. Elemelerde 5.65 derecesiyle en iyi 12 atlet arasına giren ve adını finale yazdıran Şaşma, madalya için sahne alıyor.
Ersu Şaşma ilk hakkında 5.55' metrelik yüksekliği geçmeyi başardı
22 yaşındaki Ersu Şaşma, Londra 1948'de Ruhi Sarıalp ve Londra 2012'de Burcu Ayhan'dan sonra atlamalar yarışlarında olimpiyat finaline kalan 3. sporcumuz olurken, sırıkla atlamada bunu başaran ilk isim oldu.
5.80'lik derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi olan Ersu, sırıkla atlamada olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olarak tarihe geçirdi.