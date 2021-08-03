Türk sporcular Tokyo'da ilklere imza atıyor!

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN TARİHİ PERFORMANSI

Takımlar düzeyinde Türkiye'yi temsil eden tek ekip olan A Milli Kadın voleybolcular da performanslarıyla tarihi bir başarıya imza attı. Londra 2012'de de yer alan ama gruptan çıkmayı başaramayan milliler, tarihlerinde ilk kez çeyrek finali Tokyo 2020'de gördü.

Çeyrek final mücadelesinde yarın Güney Kore ile karşılaşacak A Milli Takım, tarihinde ilk kez yarı finale çıkarak madalyaya biraz daha yaklaşmaya çalışacak.