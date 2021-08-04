Mete Gazoz şampiyonluk hikayesini anlattı! "Altın madalyanın geleceğini 5 sene önce hissettim"

Ay-yıldızlı milli sporcu, Tokyo'da takım arkadaşı milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ile karışık takımda madalyanın ucundan döndüklerini, dördüncülük başarısı elde ettiklerini ifade ederek, "Zaten 2020 Tokyo'da ilk defa oldu karışık takım, olimpiyat tarihinde mix takım diye bir kategori yoktu. İlk defa Tokyo'da oldu, bundan sonra da olacak, bizim de en iddialı olduğumuz kategorilerden bir tanesi karışık takım. Karışık takımla madalyayı kaçırmanın biraz üzüntüsünü yaşadık." diye konuştu.

Ferdi anlamda madalya kazanabilmek için toparlanıp Tokyo'da antrenmanlara devam ettiklerini dile getiren Mete Gazoz, "Bireysellerde son derece çok güzel mücadele ettik, altın madalya da aldık." dedi.