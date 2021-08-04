Türkiye Güney Kore maçı kaç kaç bitti? Tokyo Olimpiyatları'nda oynanan Türkiye Güney Kore voleybol maçı sonrası binlerce destek!

Tokyo Olimpiyatları ikinci haftasında da tüm heyecanıyla devam ediyor. Göğsümüzü kabartan madalyaların yanı sıra, olimpiyatlara damga vuran performanslarla milli sporcularımız Türkiye'yi gururlandırıyor. Bugünün maçları arasında Türkiye Güney Kore maçı da yer alıyordu ve bu nedenle de maç sonucu ve "kim kazandı" sorusu Tokyo Olimpiyatları'nı takip edenler tarafından araştırılıyor. Gecenin voleybol maçında kazanan kim oldu, Türkiye Güney Kore maçı kaç kaç bitti? İşte, Türkiye Güney Kore maçı ile ilgili bilgiler ve maçtan kareler...

TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI ÖZETİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi.

Maça çok iyi başlayan "Filenin Sultanları", iyi servis attığı karşılaşmanın başında 7-3'lük üstünlük kurdu. Meryem Boz ve Zehra Güneş'le iyi hücum eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, savunmada da iyi manşet aldı. Etkili hücumlara blok sayıları da eklenince Türkiye, ilk seti rahat bir oyunla 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.