Busenaz Sürmeneli final maçı ne zaman ve hangi gün? Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Tokyo Olimpiyatları devam ederken müjdeli haberler de üst üste geliyor. Kadınlar 69 kilo boksta yarışan Busenaz Sürmeneli, altın madalya hedefine adım adım yaklaşıyor. Yarı finalde Hintli rakibini geçen Sürmeneli, gümüş madalyayı garantileyerek finale çıkmaya hak kazandı. Bu gelişmenin ardından Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Buna ek olarak, Busenaz Sürmeneli final maçı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Busenaz Sürmeneli'nun final maçı ne zaman? İşte, Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları ile final maçı tarihi
25 Haziran 1998 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli boksa 10 yaşında başladı. Busenaz Sürmeli, Trabzon'da yaşıyor. ynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020'de çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti. Maçı kazanan Busenaz Sürmeneli adını yarı finale yazdırdı.
Hintli rakibini de yarı finalde deviren Busenaz Sürmeneli, adını tarihe yazdırdı.
Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak