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Giriş Tarihi: 5.8.2021 08:57 Son Güncelleme: 5.8.2021 08:57

Busenaz Sürmeneli final maçı ne zaman ve hangi gün? Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Busenaz Sürmeneli final maçı ne zaman ve hangi gün? Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Kadınlar 69 kilo boksta yarışan Busenaz Sürmeneli, yarı finalde rakibini devirerek gümüş madalyayı garantiledi ve finale çıkmaya hak kazandı. Bu noktada, Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Öte yandan, Buse Naz Sürmeneli final maçı da merak konusu oldu. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Busenaz Sürmeneli final maçı ve hayatı hakkında bilgiler

Tokyo Olimpiyatları devam ederken müjdeli haberler de üst üste geliyor. Kadınlar 69 kilo boksta yarışan Busenaz Sürmeneli, altın madalya hedefine adım adım yaklaşıyor. Yarı finalde Hintli rakibini geçen Sürmeneli, gümüş madalyayı garantileyerek finale çıkmaya hak kazandı. Bu gelişmenin ardından Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Buna ek olarak, Busenaz Sürmeneli final maçı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Busenaz Sürmeneli'nun final maçı ne zaman? İşte, Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları ile final maçı tarihi

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

25 Haziran 1998 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli boksa 10 yaşında başladı. Busenaz Sürmeli, Trabzon'da yaşıyor. ynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020'de çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti. Maçı kazanan Busenaz Sürmeneli adını yarı finale yazdırdı.

Hintli rakibini de yarı finalde deviren Busenaz Sürmeneli, adını tarihe yazdırdı.

BUSENAZ SÜRMENELİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak

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Busenaz Sürmeneli final maçı ne zaman ve hangi gün? Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
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