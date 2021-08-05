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Giriş Tarihi: 5.8.2021 17:25

Filenin Sultanları olimpiyat beşincisi

AA
Filenin Sultanları olimpiyat beşincisi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda sergilediği performans ile tarihinde ilk kez çeyrek final oynama başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat beşincisi oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından çeyrek final karşılaşmalarından sonra açıklanan sıralamada Türkiye; tüm maçların ardından set averajıyla, son şampiyon Çin başta olmak üzere İtalya ve Rusya gibi önemli ülkeleri geride bırakarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı beşinci sırada tamamladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda yer alan milliler, gruptaki ilk maçında son şampiyon Çin'i 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek galibiyetle başladı.

Gruptaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1, üçüncü maçında da ABD'ye 3-2 mağlup olan ay-yıldızlılar, dördüncü müsabakada Arjantin'i 3-0, beşinci ve son karşılaşmada da Rusya'yı 3-2 devirerek grup üçüncüsü olarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselerek olimpiyatlarda son 8 takım arasına adını yazdıran Filenin Sultanları, çeyrek final mücadelesinde Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı veda etmişti.

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Filenin Sultanları olimpiyat beşincisi
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