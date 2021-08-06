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Giriş Tarihi: 6.8.2021 15:32 Son Güncelleme: 6.8.2021 15:59

Milli karatecimiz Merve Çoban Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı!

Milli karatecimiz Merve Çoban Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya kazandı!

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden Merve Çoban, bronz madalyanın sahibi oldu. Milli karateci Merve, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'e 2-0 yenilip olimpiyatı 3'üncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Merve Çoban: "Beklediğim bu değildi. Altın madalya istiyordum. Boynumda madalya ile döneceğim ülkeme. Buna da şükrediyorum. Herkese çok teşekkür ederim."

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban'ın bronz madalya kazanmasıyla Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 101'e çıktı.

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Milli karatecimiz Merve Çoban Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı!
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