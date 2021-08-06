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Giriş Tarihi: 6.8.2021 07:26

Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler 50 kilometre yürüyüşte Polonyalı Dawid Tomala şampiyon oldu

AA
Tokyo Olimpiyatları’nda erkekler 50 kilometre yürüyüşte Polonyalı Dawid Tomala şampiyon oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde erkekler 50 kilometre yürüyüşte Polonyalı Dawid Tomala altın madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm branşında madalyalar sahibini bulmaya devam ediyor. Sapporo kentindeki Odori Park'ta gerçekleştirilen 50 kilometre yürüyüş yarışını 3 saat 50 dakika 8 saniyede bitiren Polonyalı Tomala, altın madalyanın sahibi oldu. Gümüş madalyayı 3.50.44'lük derecesiyle Alman Jonathan Hilbert alırken, 3.50.59'luk derecesiyle Kanadalı Evan Dunfee bronz madalya elde etti.

Ayrıca Sidney 2000'den bu yana 6. kez olimpiyat oyunlarında mücadele eden 45 yaşındaki Portekizli Joao Vieira, 5. olarak kariyerindeki en iyi olimpiyat derecesini yakaladı.

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Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler 50 kilometre yürüyüşte Polonyalı Dawid Tomala şampiyon oldu
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