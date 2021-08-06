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Giriş Tarihi: 6.8.2021 07:24

Tokyo Olimpiyatları'nda Evin Demirhan, son 16'da ABD'li Sarah Ann Hildebrant'a mağlup oldu

AA
Tokyo Olimpiyatları’nda Evin Demirhan, son 16’da ABD’li Sarah Ann Hildebrant’a mağlup oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde mindere çıkan milli güreşçi Evin Demirhan, son 16 turunda ABD'li rakibi Sarah Ann Hildebrant'a mağlup oldu.

Evin Demirhan, Makuhari Messe'deki kadınlar 50 kilo karşılaşmasında Sarah Ann Hildebrant ile karşı karşıya geldi.

Atak bir oyun sergilemeye çalışan milli sporcu rakibinin karşılık vermesiyle ilk yarıyı 3-0 geride tamamladı. Evin Demirhan, devrenin sonuna doğru sakatlık yaşadı. Tedavisinin ardından ikinci devre için mindere dönen milli güreşçi, rakibi karşısında etkisiz kaldı ve teknik üstünlükle mücadeleden mağlup ayrıldı.

Evin Demirhan, rakibinin finale çıkması halinde repesaj hakkı elde edecek.

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Tokyo Olimpiyatları'nda Evin Demirhan, son 16'da ABD'li Sarah Ann Hildebrant'a mağlup oldu
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