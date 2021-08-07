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Giriş Tarihi: 7.8.2021 10:39

2020 Tokyo Olimpiyatları programı - 7 Ağustos TRT Spor Yıldız yayın akışı ile bugün hangi karşılaşmalar var?

2020 Tokyo Olimpiyatları programı - 7 Ağustos TRT Spor Yıldız yayın akışı ile bugün hangi karşılaşmalar var?

2020 Yaz Olimpiyatları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenleniyor ve oyunlar ikinci haftasını doldururken gözler bugünkü mücadelelere çevrildi. Önceki gün Türk sporcular; boks, badminton, judo, okçuluk, voleybol, tekvando, halter, yelken ve yüzme branşlarında madalya için yarışmışlardı. 28 Temmuz Çarşamba günü Tokyo Yaz Olimpiyatları programı da spor severler ve olimpiyat oyunlarının takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Spor programının yanı sıra, müsabakaların canlı yayınlandığı TRT Spor Yıldız yayın akışı da yakından takip ediliyor. Bugünün programına göre, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde hangi oyunlar ve müsabakalar var, bugün hangi sporcular yarışacak? İşte Türkiye 7 Ağustos Tokyo 2020 Olimpiyat Programı ile TRT Spor canlı yayın akışı programı...

Geçtiğimiz yıl salgın şartları nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları 2. haftasını doldurdu. Türkiye, müsabakaları ve Türk sporcuların performansını TRT Spor Yıldız ekranlarından takip ediyor. Bu nedenle TRT Spor yayın akışı ile canlı yayın ekranı sık sık araştırılıyor. Ülkemizi temsil eden sporcularımız bugün de madalya için parkurlarda, minderde ve sahada ter dökecek. Peki, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak? 7 Ağustos Tokyo 2020 Olimpiyat Programı ve TRT Spor yayını akışı haberimizde yer alıyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın boks, karate, atletizm ve güreşte 7 Türk sporcu sahne alacak.


Boksta kadınlarda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla TSİ 08.15'te altın madalya mücadelesine çıkacak.

69 kiloda ise Busenaz Sürmeneli, TSİ 09.15'te Çinli sporcu Hong Gu'yla finalde karşı karşıya gelecek.

Atletizmde Meryem Erdoğan TSİ 01.00'de maratonda, Yasemin Can ise TSİ 13.45'te 10 bin metre finalinde yer alacak.

Güreşte serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz TSİ 14.10'da bronz madalya maçına çıkacak.

Karatede ise kadınlar kumite +61 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol ve erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş madalya mücadelesi verecek. Meltem'in grup maçları TSİ 08.20'de, Uğur'un ise TSİ 10.45'te başlayacak.

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2020 Tokyo Olimpiyatları programı - 7 Ağustos TRT Spor Yıldız yayın akışı ile bugün hangi karşılaşmalar var?
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