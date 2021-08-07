2020 Tokyo Olimpiyatları programı - 7 Ağustos TRT Spor Yıldız yayın akışı ile bugün hangi karşılaşmalar var?

Geçtiğimiz yıl salgın şartları nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları 2. haftasını doldurdu. Türkiye, müsabakaları ve Türk sporcuların performansını TRT Spor Yıldız ekranlarından takip ediyor. Bu nedenle TRT Spor yayın akışı ile canlı yayın ekranı sık sık araştırılıyor. Ülkemizi temsil eden sporcularımız bugün de madalya için parkurlarda, minderde ve sahada ter dökecek. Peki, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak? 7 Ağustos Tokyo 2020 Olimpiyat Programı ve TRT Spor yayını akışı haberimizde yer alıyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın boks, karate, atletizm ve güreşte 7 Türk sporcu sahne alacak.