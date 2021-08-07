Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli hayatı!

Tokyo Olimpiyatları devam ederken müjdeli haberler de üst üste geliyor. Kadınlar 69 kilo boksta yarışan Busenaz Sürmeneli, altın madalya hedefine ulaştı ve ülkemizde ikinci kez altın madalya gururunu yaşattı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Buna ek olarak, Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında detaylar...