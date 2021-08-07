Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli hayatı!
Giriş Tarihi: 7.8.2021 09:50 Son Güncelleme: 7.8.2021 09:50

Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli hayatı!

Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli hayatı!

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Kadınlar 69 kilo boksta yarışan Busenaz Sürmeneli, yarı finalde rakibini devirerek gümüş madalyayı garantiledi ve finale çıkmaya hak kazandı. Busenaz Sürmeneli final maçında tarih yazdı. Final maçında Çinli rakip Hong Gu ile karşılaşan Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu. Bu noktada, Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Öte yandan, Buse Naz Sürmeneli final maçı da merak konusu oldu. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Tokyo Olimpiyatları devam ederken müjdeli haberler de üst üste geliyor. Kadınlar 69 kilo boksta yarışan Busenaz Sürmeneli, altın madalya hedefine ulaştı ve ülkemizde ikinci kez altın madalya gururunu yaşattı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Buna ek olarak, Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında detaylar...

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

25 Haziran 1998 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli boksa 10 yaşında başladı. Busenaz Sürmeli, Trabzon'da yaşıyor. ynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020'de çeyrek finalde Ukraynalı sporcu Anna Lysenko'yla mücadele etti. Maçı kazanan Busenaz Sürmeneli adını yarı finale yazdırdı.

Hintli rakibini de yarı finalde deviren Busenaz Sürmeneli, adını tarihe yazdırdı.

BUSENAZ SÜRMENELİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak

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Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli hayatı!
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