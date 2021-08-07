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Giriş Tarihi: 7.8.2021 15:45

Uğur Aktaş kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Uğur Aktaş'ın yarı final maçında şansı kaçırdı

Uğur Aktaş kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Uğur Aktaş’ın yarı final maçında şansı kaçırdı

Bu sene Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunlarında Kumite +75 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan 25 yaşındaki milli sporcu, ilk saniyelerden yukodan aldığı puanla 1-0 öne geçti. Daha sonra İranlı sporcuya 2 puan veren Uğur, son anlarda final şansını kaçırdı. Peki, Uğur Aktaş kimdir?

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kiloda yerı finalde İranlı rakibi Sajad Ganjzadeh'e yenilerek bronz madalya elde etti. Tokyo'daki madalya sayısını 13'e çıkaran Türkiye, 1948'deki 12 madalyayı geçerek rekor kırdı. Uğur Aktaş da bugün karşılaşması olan milli sporcular arasında yer alıyordu. Peki, Uğur Aktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında?

UĞUR AKTAŞ KİMDİR?

Uğur Aktaş 10 Ekim 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Tokyo'da kumite +75 kiloda yarışan Uğur Aktaş madalyayı garantiledi.

Uğur Aktaş İstanbul'da doğmuştur.

Milli karate sporcusu Uğur Aktaş 26 yaşındadır.

Başarılı sporcu aynı zamanda elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünden mezundur.

Uğur Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK üyesidir.

Toplamda 7 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya sahibidir.

Milli kareteci Uğur Aktaş 2018 yılında vermiş olduğu bir ropörtajda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye karatede ilk altın madalyayı getirmek istediğini söylemişti. Aktaş kendisi ile ilgili şunları söylemişti: "Küçük yaşlarda enerjisi yüksek bir çocuktum. Ailem ve yakın arkadaşlarım sürekli beni zapt etmeye çalışırdı. Annem, ben 10 yaşındayken babama 'Şu çocuğu bir spora yazdıralım, enerjisini atsın. Sürekli bir yerlerini incitiyor, kırıyor.' dedi. Babam da beni evimizin yakınında bir tesise götürdü ve karateye yazdırdı. Tek başına yetenek hiçbir zaman yeterli değil. Yetenek, çalışma ve zihinle birleştiği zaman bir anlam ifade ediyor. Ben gerçekten içten çalışıyorum. Hedefim kesinlikle olimpiyat şampiyonluğu. Karatede ülkemize olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazandırmak istiyorum. Elbette orada benden önce çıkıp kazanan arkadaşlarımız da olabilir. Benim kategorimde yarışan ve iyi mücadeleler sergileyen arkadaşlarım da var. Herkesin isteği olimpiyatlarda yarışabilmek, ülkemizin bayrağını orada dalgalandırabilmek. Benim de en büyük hedefim o. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah bize nasip olur."

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Uğur Aktaş kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Uğur Aktaş'ın yarı final maçında şansı kaçırdı
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